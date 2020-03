Koronavírus

Kiemelték az utolsó holttestet az összeomlott karanténhotel törmelékei alól Kínában

Kiemelték az utolsó holttestet az összeomlott karanténhotel törmelékei alól a délkelet-kínai Fucsien tartományban csütörtökön - jelentette a CGTN kínai központú nemzetközi hírcsatorna.



A mintegy 8,7 millió lakosú Csüancsou városában található, többemeletes épület szombaton omlott össze, 71 embert temetve maga alá. A romok alól összesen 27 holttestet emeltek ki, míg további két ember a mentés után halt bele a sérüléseibe.



A baleset okának felderítésére indított előzetes vizsgálat súlyos problémákat talált a hotel építésével és átalakításával kapcsolatban is.



A Hszincsia Express Hotel 2018. júniusában nyílt meg, és összesen 80 vendégszobával rendelkezett. Az új típusú koronavírus-járvány miatt az épületet átmenetileg arra használták, hogy itt különítsék el, és tartsák orvosi megfigyelés alatt a járvány sújtotta térségekből Kínába visszatérőket. A jelenleg folyó vizsgálat során arra is fényt kívánnak deríteni a hatóságok, hogy miért jelölték ki ezt a szállodát karanténhotelnek.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtökön kijelentette: Kína túl van a járvány tetőpontján. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a múlt hónapban úgy értékelte, hogy a járvány Kínában január 23. és február 2. között érte el csúcspontját, és azóta folyamatosan mérséklődik, ám kínai részről mind ez idáig óvatosabb nyilatkozatok születtek a vírus terjedésének tendenciáját illetően. Az óvatos kommunikációval a kínai hatóságok valószínűsíthetően azt kívánták elérni, hogy az emberek továbbra is komolyan vegyék és betartsák a vírus elleni óvintézkedéseket.



A bizottság csütörtöki jelentése szerint a napi új fertőzöttek száma szerda éjfélig egyszámjegyűre csökkent a közép-kínai Vuhanban. A járvány kínai gócpontjából 8 újabb esetről számoltak be, míg Hupej tartomány egyéb részeiről már hetedik napja nem adtak hírt egyetlen újabb betegről sem. A tartományon kívülről, Kína szárazföldi részének egyéb területeiről 7 újabb fertőzöttről számoltak be, közülük hatan külföldön fertőződtek meg. Az országban jelenleg közel 15 ezer pácienst kezelnek az új koronavírus okozta betegség miatt, közülük 14 427 beteget Hupej tartományban látnak el. A gyógyultak száma országosan megközelíti a 63 ezret, miközben a járvány szerda éjfélig 3169 halálos áldozatot szedett a szárazföldi Kínában.