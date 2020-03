Illegális bevándorlás

Erdogan a nácikhoz hasonlította a görög határrendészeket

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerdán Ankarában a nácikhoz hasonlította a görög határrendészeket, akik fellépnek a Törökországból az Európai Unióba igyekvő illegális migránsokkal szemben. 2020.03.11 10:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Erdogan a török kormánypárt parlamenti frakcióülésén videófelvételeket és fényképeket mutatott be a török-görög határon zajló eseményekből, majd úgy fogalmazott: "semmi különbség aközött, amit a nácik csináltak, és ezen, a görög határon készült képsorok között".



Erdogan azt is leszögezte, hogy mindaddig nyitva maradnak a határok, ameddig az EU nem teljesíti vállalásait.



A török vezetés február végén jelentette be, hogy már nem tartja vissza az Európába vágyó migránsokat, holott a Brüsszel és Ankara közötti 2016-os megállapodás ezt rögzítette. A döntés nyomán tízezrek keltek útra Kis-Ázsia belsejéből Európa irányába és torlódtak fel a török-görög szárazföldi határon, mivel Athén a keleti határok szigorú védelméről rendelkezett. Az unió tagállamai teljes szolidaritásukról biztosították a görög hatóságokat.