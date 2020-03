Járvány

Ferenc pápa szerint a papoknak látogatniuk kellene a koronavírussal fertőzötteket

Ferenc pápa keddi reggeli vatikáni miséjén azt kérte a papoktól, hogy 'legyenek bátrak', és látogassák meg az új koronavírussal megfertőződött betegeket. 2020.03.10 12:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Kérjük az Urat, hogy adjon bátorságot papjainknak a betegek meglátogatásához, Isten igéje erejének és az oltáriszentségnek az átadásához és ahhoz, hogy képesek legyenek kísérni az egészségügyi dolgozókat és az önkénteseket a betegek mellett végzett munkájuk során" - mondta. Ferenc pápa hétfő reggeli miséjét is a koronavírus érintettjeinek ajánlotta.



A vatikáni Szent Péter téren - szemben az ilyenkor megszokottal - kedden alig lézengett valaki.



A római kormány hétfő este egész Olaszország területére kiterjesztette a korábban csak Lombardiára érvényes egészségügyi óvintézkedéseket, amelyek április 3-ig maradnak érvényben. Addig szünetel az oktatás is. Az olasz kormány azt kérte a lakosoktól, hogy a lehető legkevesebbet utazzanak, és kerüljék a kapcsolatot a betegekkel.



A Vatikán területén pénteken megszigorították az óvintézkedéseket azt követően, hogy az államban diagnosztizáltak egy fertőzöttet, további négy személyt pedig karantén alá helyeztek megfigyelésre. A 83 éves Ferenc pápa programjait, találkozóit minimálisra csökkentették. Az egyházfő vasárnap déli beszédét és az ezt követő Úrangyala imádságot (Angelus) a pápai lakosztály könyvtárszobájában mondta el, a reggeli miséket pedig hívők nélkül mutatja be a vatikáni lakosztályaként ismert Szent Márta-házban.



A szerdai általános audiencián sem lesz majd jelen a Szent Péter téren, egyenes internetes közvetítéssel mond beszédet.



Az új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén, a 11 millió lakosú Vuhanban. Kínában eddig közel 81 ezer ember megfertőződését regisztráltak a hatóságok, a halálos áldozatok száma meghaladja a 3100-at. Kínán kívül több mint 60 országban jelent meg a vírus, a második legfertőzöttebb helynek Olaszország számít, ahol a betegek száma meghaladja a 9 ezret, a halálos áldozatoké a 460-at.



A vírus a légutakat támadja meg. A fertőzés tünetei kezdetben hasonlítanak az influenza vagy egyéb légúti fertőzés tüneteihez, de a betegség továbbterjedhet a tüdőre, súlyos légzési nehézséget, fájdalmat, tüdőgyulladást okozva.



Végső esetben halált is okozhat, de a halálos áldozatok eddig főképpen azok közül kerültek ki, akik a fokozott rizikójú csoportokba tartoztak, például krónikus betegségeik, szívproblémáik, cukorbetegségük volt, vagy nagyon idősek voltak.