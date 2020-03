Járvány

Koronavírus - Tízre emelkedett a fertőzött román állampolgárok száma

2020.03.06 MTI

Tízre emelkedett pénteken a koronavírussal fertőzött román állampolgárok száma, miután egy újabb temesvári diáknál és egy olaszországi nőnél is kimutatták a kórokozó jelenlétét.

Bár az első két - azóta gyógyulnak nyilvánított - román fertőzött a Japánban vesztegzárba került Diamond Princess tengerjáró személyzetének tagja volt, a többi román állampolgár a járvány olaszországi terjedésével összefüggésben kapta el a fertőzést. Az első fertőzött, egy Gorj megyei fiatalember egy falujába látogató olasz beteggel került kapcsolatba, egy Máramaros megyei kamionsofőr azt követően betegedett meg, hogy Olaszországban járt, egy 71 éves suceavai férfi pedig egy olasz onkológiai klinikáról tért vissza, majd néhány nappal később pozitív lett a koronavírus-tesztje.



Szintén Olaszországból hozta be a vírust a február 20-i Bergamo-Temesvár repülőjárat két egymás mellett ülő utasa. A 38 éves nőt és 48 éves temesvári férfit is gyógyultnak nyilvánították, de a férfi 16 éves unokaöccse is pozitív teszteredménnyel került a temesvári járványkórházba, most pedig a tizenéves fiú egyik osztálytársánál, egy 16 éves lánynál is kimutatták a fertőzést.



Romániában a hatóságok, valamint a turisztikai cégek és légitársaságok is fokozódó aggodalommal készülnek a húsvéti ünnepekre, amikor - rendes körülmények között - tömegesen látogatnak haza az Olaszországban élő románok. A román piacon működő két legnagyobb diszkont légitársaság a kereslet visszaesése miatt felére csökkentette olaszországi járatai számát - az intézkedés egyelőre április elejéig érvényes.



A Covid-19 terjedése okozta aggodalmak a bizalmi szavazásra készülő régi-új bukaresti kormány tagjainak parlamenti meghallgatása során is előkerültek.



Victor Costache, a bukaresti ügyvivő kormány egészségügyi minisztere azt tanácsolta a olaszországi diaszpóra tagjainak: hogy a koronavírus-járvány idején csak halaszthatatlan esetekben utazzanak haza, mert fennáll a lehetősége, hogy nem tudnak visszatérni, mert Romániában 15 napos házi elkülönítőbe kerülnek.



Marcel Vela belügyminiszter ugyanakkor kérdésre válaszolva azt mondta: nem támogatja az olaszországi repülőjáratok leállítását.



"Ha jönnek a honfitársaink Olaszországból, a román állam nem zárhatja le előttük a határokat. Ez egy erkölcstelen, hazafiatlan lépés lenne. Akik a fertőzés olaszországi gócpontjaban laknak, azokat az ottani hatóságok karanténban tartják, a többi hazaérkezőt pedig megfelelően kidolgozott módszerek szerint kell szűrni, szükség esetén elkülöníteni, kezelni" - magyarázta a miniszter.



A bukaresti egészségügyi hatóságok péntek délelőtti közlése szerint országszerte 21 embert tartanak megfigyelés alatt intézményesített karanténban, 12 158-at pedig otthonában szigeteltek el, miután olyan térségekből tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.



Olaszországban mintegy 1,2 millió román él, több mint egynegyedük az ország északi tartományaiban, ahol a legtöbb fertőzést észlelték: Lombardiában 200 ezer, Veneto tartományban pedig 120 ezer román állampolgár él.