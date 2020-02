Folyóba zuhant egy esküvői vendégekkel teli busz Indiában

Esküvői vendégekkel teli busz zuhant folyóba egy hídról a nyugat-indiai Rádzsasztán államban szerdán, a balesetben legalább 25-en meghaltak.



A baleset, amelyben több nő és gyerek is életét vesztette, Búndi városánál történt. A buszon összesen 29 ember volt.



A hatóságok szerint a sofőr elvesztette az irányítást a jármű felett, és a korlát nélküli hídról a vízbe csapódott, írja a Hindustan Times.



Asók Gelot, Rádzsasztán államminisztere a Twitteren fejezte ki részvétét az áldozatok családjai felé, a sérülteknek pedig gyors felépülést kívánt.



A közlekedési minisztérium utoljára közzétett hivatalos adatai szerint 2018-ban körülbelül 467 ezer közúti baleset történt Indiában, ezekben több mint 151 ezren haltak meg.

