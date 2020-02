Brexit

Márciustól ismét kék lesz a brit útlevél

London a brit EU-tagság megszűnésének egyik jelképes jelentőségű mozzanataként hirdette meg a korábbi évtizedekben honos kék brit útlevél újbóli bevezetését a jelenlegi bordó helyett. 2020.02.22 14:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Márciusban kezdődik a hagyományos kék brit útlevelek kibocsátása Nagy-Britanniában - közölte szombaton a brit belügyminisztérium.



London a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) egyik jelképes jelentőségű mozzanataként hirdette meg a korábbi évtizedekben honos kék brit útlevél újbóli bevezetését a jelenlegi bordó helyett.



A bordó brit útlevél fedőlapjának tetején a European Union felirat látható, alatta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága megjelölés, majd a brit királyi ház hivatalos címere.



A brit belügyminiszter, Priti Patel által szombaton bemutatott új kék útlevél fedőlapja a "British Passport" feliratot viseli, ez alatt szerepel a királyi címer és a fedőlap aljára került az ország hivatalos megnevezése.



Az első kék brit útleveleket 1921-ben állították ki, az utolsó 2003-ban járt le.



Nagy-Britanniában 1988 óta bocsátanak ki bordó útleveleket az Európai Unió akkori elődje, az Európai Gazdasági Közösség (EGK) iránymutatása alapján. Ez azonban soha nem volt kötelező, csak ajánlásként fogalmazódott meg a színharmonizálás a közösségen belüli utazás és az útiokmányok ellenőrzésének megkönnyítése végett.



Az EU-tagságra utaló felirat már tavaly márciusban - a brit EU-tagság megszűnésére kitűzött eredeti időpontban - lekerült az újonnan kiállított útlevelekről, de az azóta forgalomba került új útlevelek színe továbbra is bordó volt.



Nagy-Britannia végül - a Brexit-folyamatot övező heves belpolitikai csatározások miatt - többszöri halasztás után idén január 31-én lépett ki az Európai Unióból.



Priti Patel belügyminiszter az új kék útlevél hivatalos szombati bemutatásához fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott: a kilépés az Európai Unióból "egyedi lehetőséget teremtett nemzeti önazonosságunk helyreállítására".



Az új útleveleket mindazonáltal egy francia tulajdonú, hollandiai székhelyű cég, a Gemalto gyártja.



A brit belügyminisztérium szombati tájékoztatásában hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a tulajdonosok személyi adatait és fotóját Nagy-Britanniában vezetik be az okmányokba, így az útleveleket kiváltó brit állampolgárok adatai nem kerülnek külföldre.



London a brit EU-tagság idején sem csatlakozott az uniós belső határellenőrzést lebontó schengeni övezethez, Nagy-Britanniában ugyanakkor személyi igazolvány sem létezik, így az útlevél továbbra is a brit állampolgárok elsődleges útiokmánya az EU-n belüli utazásokhoz.



A brit belügyminisztérium mindazonáltal a héten - a jövő évtől esedékes új bevándorlási szabályozás részéleteit ismertetve - közölte: azok az életvitelszerűen Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok, akiknek már megvan a Brexit utáni tartós letelepedésre szóló brit engedélyük, vagy ennek megszerzésére jogosultak, legalább 2025. december 31-ig a hazájukban honos személyazonossági igazolvány felmutatásával is beutazhatnak Nagy-Britanniába.

Számukra e határidőn túl is lehetséges lesz a hazájukban kibocsátott személyi igazolvány használata a nagy-britanniai beutazáshoz, abban az esetben, ha ezek a személyazonosító okmányok megfelelnek a Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet (International Civil Aviation Organisation, ICAO) szabványainak.



A tárca szerint ugyanakkor a nem Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok esetében a brit kormány a jövőben szeretné fokozatosan megszüntetni a személyi igazolványok használatát a beutazáshoz.