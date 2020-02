Jóval több állat pusztult el a krefeldi állatkerti tűzben, mint eddig hitték

A városi tanácsnak benyújtott dokumentumok szerint a tetőszerkezet acél maradványait le kell bontani, a munkálatok hétfőn kezdődtek. A papírok megemlítik, hogy több mint 50 állat pusztult el, holott eddig 30 állatról volt szó.



Az elpusztult állatok között van nyolc emberszabású majom, emellett arany oroszlánmajmocskák, ezüst selyemmajmok, fehérarcú sátánmajmok, törpe selyemmajmok, repülőkutyák és különböző trópusi madarak.



Két csimpánz élte túl a megsemmisítő tüzet. Az állatkert korábbi tájékoztatása szerint mindketten a gyógyulás útjára léptek.



A dokumentumok szerint az égési törmelék, az üvegmaradványok és a megégett növények eltávolítása után következik a tető lebontása. A munkálatok zaja miatt valószínűleg el kell költöztetni a közelben lakó óriáskengurukat.



A tűzvész okozása miatt három nő ellen indult vizsgálat, az önként jelentkező nők kínai kívánságlámpásokat eregettek szilveszterkor, és vélhetőleg attól lobbant lángra a majomház.

