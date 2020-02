Koronavírus

Bíróság kényszerített vissza a kórházba egy karanténból megszökött nőt Szentpéterváron

Egy szentpétervári bíróság hétfőn visszavitette a kórházba Alla Iljina helyi lakost, aki tíz napja megszökött a karanténból, ahová koronavírus-fertőzés gyanújával helyezték. 2020.02.17 17:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ügyében az észak-oroszországi város tiszti főorvosa fordult keresettel a bírósághoz.



A Kínából hazatért, 32 éves nőnél az orvosok február 4-én akut légúti vírusos fertőzés tüneteit észlelték. Nem zárták ki, hogy COVID-2019 koronavírussal fertőzött, ezért elrendelték az elkülönítését.



Iljina a bíróságon azzal védekezett, hogy a laboratóriumi vizsgálatok nem találtak a szervezetében koronavírust. Ügyvédje rámutatott, hogy a vírus lappangási ideje már lejárt. A nőnek a bíróság határozata szerint legalább szerdáig a Szergej Botkinról elnevezett járványkórházban kell maradnia, ahonnan február 7-én orvosi engedély nélkül távozott.



Iljinát egyébként a Kínából való hazatérése napján, január 31-én a távol-keleti Habarovszkban vizsgálták meg először. Négy nappal később maga fordult orvoshoz Szentpéterváron, légúti panaszokkal.



Anna Popova, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője, Oroszország tiszti főorvosa hétfői parlamenti meghallgatásán szorgalmazta a karantén-előírások megszegéséért való felelősségre vonás megszigorítását.



Az orosz tiszti főorvos jelenleg hatályos rendelete szerint haladéktalanul el különíteni mindenkit, akinél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja. Popova szerint ilyen esetben be kellene vezetni a kórházi kezelés kényszerét is.



A tokiói orosz nagykövetség hétfőn közölte, hogy Jokohamában kikötött Diamond Princess üdülőhajón egy orosz állampolgárságú utas is megfertőződött a COVID-2019 koronavírussal.



Ő az első orosz állampolgár, akinél hivatalosan koronavírus-fertőzést állapítottak meg. Korábban Oroszországban két kínait kezeltek kórházban ezzel a megbetegedéssel. Mindketten gyógyultan távoztak.