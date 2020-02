Harcok

Izrael légicsapást mért szíriai fegyverraktárakra

Izrael légicsapást mért szíriai fegyverraktárakra az éjszaka, a támadás következtében hét fegyveres életét vesztette Szíriában - jelentette péntek reggel külföldi forrásokra hivatkozva a Jediót Ahronót című izraeli lap online változata, a ynet.



Az angliai székhelyű Szíriai Emberi Jogok Megfigyelőközpontjának jelentése szerint a légitámadás hét áldozata közül hárman a szíriai hadsereg katonái, négyen pedig az iráni Forradalmi Gárda harcosai voltak.



A csütörtökön, röviddel éjfél előtt végrehajtott támadás célpontja a damaszkuszi repülőtér szomszédságában található öt iráni fegyverraktár volt. A szaúd-arábiai al-Hadat televízió híradása szerint izraeli csapás ért a Damaszkusztól délre lévő al-Kiszva térségében is egy már több ízben támadott katonai létesítményt.



A repülési adatok szerint az izraeli légierő néhány órával azt követően hajtotta végre a csapást, hogy a damaszkuszi repülőtérre megérkezett egy Teheránból küldött lőszerszállítmány.



A külföldi beszámolók szerint az izraeli légierő vadászrepülőgépei a Golán-fennsík és Dél-Libanon légteréből lőtték ki rakétáikat Szíria felé.



A szíriai televízió arról számolt be, hogy éjjel háromnegyed 12-kor a Golán-fennsík felől érkező ellenséges rakétákat észleltek, amelyek közül néhányat megsemmisített a szíriai légvédelem.



Az al-Manar libanoni tévétársaság tudósítója Dél-Libanon légterében kapott lencsevégre egy rakétát indító vadászgépet.



Az izraeli hadsereg nem kommentálta a szíriai célpontok elleni támadás hírét, összhangban azzal a többéves gyakorlattal, amely szerint az ilyen külföldi célpontok elleni műveleteket Jeruzsálem nem erősíti meg, és nem is cáfolja.



A külföldi források Izraelnek tulajdonították azokat az egy héttel ezelőtti légicsapásokat is, amelyekben Szíria területén 23 ember halt meg, köztük három iráni.



A múlt heti incidensnél Moszkva azzal vádolta Izraelt, hogy támadásával veszélyeztetett egy utasszállító repülőgépet. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a mostani támadás idején a szíriai légtér üres volt, az adott időpontban nem voltak utasszállítók a levegőben.



Izrael régóta azzal vádolja Iránt, hogy Szíriában állandó katonai jelenlétet épít ki, ami Izrael biztonságát fenyegeti.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök szerdán azt mondta a katonai rádiónak, Izrael nem engedi meg Iránnak, hogy megvesse lábát a zsidó állam északi határa mentén, s rámutatott, hogy Jeruzsálem "számtalan" támadást hajtott már végre ennek megakadályozása érdekében.