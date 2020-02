Vatikán

A papi cölibátus 'nem korlát' Ferenc pápa új interjúkönyve szerint

A papi nőtlenség kérdése is szerepel a Ferenc pápával készített és keddtől kapható interjúkötetben, amely megelőzi a szerdán megjelenő pápai dokumentumot az Amazonas térségéről, ahol a rendkívüli paphiány miatt felmerült a nős diakónusok szolgálatának esetleges bővítése. 2020.02.11 12:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Ferenc pápával készített könyv Nagy Szent János Pál címmel jelent meg a Vatikánhoz közeli olasz katolikus kiadónál. Az egyszerre öt nyelven megjelent kötet az 1920-ban született Karol Wojtyla (a későbbi II. János Pál pápa) életének és lelkiségének hivatott emléket állítani, miközben Ferenc pápa az egyház legaktuálisabb kérdéseiről beszél szokásos kötetlen módján. A borítón a néhai lengyel pápa és Jorge Mario Bergoglio bíboros (Ferenc pápa) egyik találkozása pillanata látható.



Az interjúkat tavaly nyár óta egy negyvenéves olasz pap, teológus, Luigi Maria Epicoco készítette, az abruzzói Vallástörténeti Intézet vezetője.



Ferenc pápa a kérdésekre válaszolva a cölibátust is érinti: meggyőződését fejezi ki, hogy a papok nőtlenségi fogadalma "ajándék, kegyelem, nem pedig korlát".



Az egyházfő nemet mond a nők papi hivatására, elítéli a gender-elméletet, amely Ferenc pápa szerint megsemmisíti a különbségeket, "mindent homogénné, semlegessé" téve.



A Vatikánnal foglalkozó olasz sajtó rámutatott, hogy a Ferenc pápával megjelent interjúkötet alig egy hónappal követi Robert Sarah bíboros könyvét, amely egy francia kiadónál eredetileg XVI. Benedek nyugalmazott pápa nevével közösen jelent meg. Ebben XVI. Benedek "Nem maradhatok csendben" jelmondattal a papi cölibátus intézményét védelmezte, azt a benyomást sugallva, hogy szembehelyezkedik Ferenc pápával. A Vatikán cáfolta, hogy a nyugalmazott pápa felhatalmazást adott írásainak ilyenfajta közlésére, így a könyvet módosították. Ezt követően XVI. Benedek személyi titkára, Georg Gaenswein atya lemondott a pápai ház prefektusa címről.



Elemzők figyelmét nem kerülte el, hogy Ferenc pápa interjúkötete éppen XVI. Benedek lemondásának hetedik évfordulóján jelent meg.



Ferenc pápa szerdán hozza nyilvánosságra a Vatikánban tavaly ősszel rendezett pánamazóniai püspöki tanácskozást (szinódus) követő apostoli buzdítást. A Querida Amazonia (Szeretett Amazónia) című pápai dokumentum a szinódus témáihoz fűzött iránymutatásnak számít. A latin-amerikai térségnek szentelt szinódus záródokumentuma egyebek között felvetette a rendkívüli paphiánnyal küzdő amazóniai régióban olyan nős férfiak pappá szentelését, akik már állandó diakónusként szolgálnak. Ezen kívül a szinódus számos társadalmi és környezetpolitikai kérdést is érintett.



"Semmiféle nyitás nincsen a nős papok felé, a témát nem most, a jövőben vitatják meg" - idézte a Catholic News Service nevű hírszolgálat Oscar Azarcon Solis amerikai püspököt, aki kedden találkozott a pápával. Massimo Camisasca olasz püspök a Corriere della Sera című olasz napilapnak kijelentette, hogy ellenzi a nős férfiak felszentelését. "Amit egyesek Amazóniában szorgalmaznak, az egész egyházat befolyásolná" - jelentette ki Camisasca püspök.