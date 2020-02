Terrorizmus

Súlyos szabadságvesztésre ítélték egy anarchista csoport tagjait Oroszországban

A tagok fegyveres kiképzésen vettek részt, támadásokat készítettek elő állami intézmények és rendfenntartó erők tagjai ellen a hatalom erőszakos megdöntése céljából. 2020.02.10 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hattól 18 évig terjedő börtönbüntetésre ítélte terrorszervezetben való részvétel címén a Szety (Hálózat) elnevezésű anarchista szervezet hét tagját hétfőn a Volga menti körzeti katonai bíróság Penzában.



A vád szerint a Szety több régióra kiterjedő terrorszervezet volt, amely Penzában, Moszkvában és Szentpéterváron is sejteket hozott létre. A nyomozás arra a megállapodásra jutott, hogy a tagok fegyveres kiképzésen vettek részt, támadásokat készítettek elő állami intézmények és rendfenntartó erők tagjai ellen a hatalom erőszakos megdöntése céljából.



Az ügyész azt állította, hogy terrorakcióikat a 2018-as labdarúgó-világbajnokság és az ugyanabban az évben megtartott elnökválasztás idején tervezték végrehajtani. Az egyéb vádak közé tartozott a tiltott fegyver- és kábítószer-birtoklás.



A 23 és 31 év közötti életkorú vádlottak ártatlannak vallották magukat, és visszavonták korábbi beismerő vallomásukat. Többen arra panaszkodtak, hogy hamisan vádolták meg, és a letartóztatásuk során meg is kínozták őket.



Jogi képviselőik közölték, hogy fellebbezni fognak. Az elítéltek többtucatnyi támogatója hangosan tiltakozott a tárgyalóteremben és a bíróság előtt. Védelmükben állást foglalt több orosz ellenzéki politikus is.



Dmitrij Pcselincev 18, Ilja Sakurszkij 16, Andrej Csernov 14, Makszim Ivankin 13, Mihail Kulkov 10, Vaszilij Kuszkov 9, Arman Szanginbajev pedig 6 évet kapott.



A Szety, amelynek 11 tagja ellen a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) 2017-ben indított eljárást, tavaly januárban került fel a terrorszervezetek szövetségi listájára. Ugyanekkor a szervezet egyik tagját, aki elismerte bűnösségét 3 és fél szabadságvesztésre ítélték Szentpéterváron. Ugyancsak Oroszország "északi fővárosában" két másik feltételezett tag ellen is büntetőeljárás folyik.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságírókkal közölte: Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban elrendelte, hogy vizsgálják meg, megfelel-e a törvényesség kritériumainak a Szety tagjai elleni eljárás. Szavai szerint az államfő ennél nagyobb mértékben nem avatkozhat be a nyomozó hatóságok munkájába.