Terrorizmus

Brit terrorelhárítási vezető: nem enyhül a fenyegetés

A legmagasabb rangú brit terrorelhárítási vezető szerint nem enyhül a terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában, ahogy azt az elmúlt hetekben elkövetett több támadás, köztük a dél-londoni Streatham városrészben vasárnap végrehajtott késeléses merénylet is mutatja. 2020.02.06 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka szerda este közzétett nyilatkozatában közölte: a rendőrség és a biztonsági szolgálatok tudták, hogy a vasárnapi támadás elkövetője, a 20 éves Sudesh Amman - akit a rendőrök a helyszínen agyonlőttek - komoly kockázatot jelent, és sajnálatos módon bebizonyosodott, hogy a rendőrség helyesen járt el, amikor Ammant megfigyelés alá helyezte.



A rendőrségnek azonban hozzávetőleg további háromezer olyan ember van a radarernyőjén, akik a terrorellenes szolgálatok "érdeklődésére" tarthatnak számot, és hamarosan számos elítélt terrorista is szabadul a börtönből, "így egyszerűen nem tudjuk mindig mindegyiküket figyelni" - fogalmazott a Scotland Yard terrorelhárítási vezetője.



Neil Basu szerint azt, hogy a kockázat nem csökken, jelzi, hogy három hónap alatt három terrorista jellegű késes támadás történt.



A magas rangú rendőrtiszt arra utalt, hogy a vasárnapi támadás előtt egy hónappal, a kelet-angliai Whitemoor börtönben két, iszlamista terrorcselekményekre szőtt összeesküvésért elítélt fogoly a börtönszemélyzet öt tagját késsel megsebesítette - a Scotland Yard a támadást terrorcselekménynek minősítette -, november végén pedig a londoni City pénzügyi központjában, a London híd közelében egy iszlamista támadó, Usman Khan két embert késsel megölt, hármat megsebesített, mielőtt a rendőrök agyonlőtték.



A londoni Streatham negyedben vasárnap elkövetett késes támadásban Sudesh Amman két embert sebesített meg, egy férfit életveszélyesen, egy nőt kevésbé súlyosan. Egy fiatal nő a rendőri fegyverhasználat nyomán szétrepülő üvegszilánkoktól szenvedett könnyebb sérüléseket.



A két megsebesült nőt már kiengedték a kórházból, és a férfi sérült is túl van az életveszélyen.



A Scotland Yard főparancsnoka, Cressida Dick a londoni városháza rendőrségi és bűnügyi bizottságának szerdai meghallgatásán elmondta: a vasárnapi támadás elkövetője fedett megfigyelés alatt állt, de az ilyen jellegű megfigyelési műveletek soha nem jelentenek "szoros emberfogást". A londoni rendőrség vezetője is azt mondta: nem lehetséges mindenkit, aki kockázatot jelent, megakadályozni a támadások elkövetésében.



A Scotland Yard tájékoztatása szerint Sudesh Ammant vasárnap attól a pillanattól fogva fegyveres civil ruhás rendőrök követték, hogy aznap délután kilépett az utcára a Stretheam városnegyedben. A rendőrök látták azt is, amint bemegy egy boltba, ahol - mint kiderült - ellopott egy kést, amellyel az üzletből kirohanva két embert megszúrt.



A beszámoló szerint a megfigyelési műveletben résztvevő rendőrök a támadás kezdete után hozzávetőleg hatvan másodperccel agyonlőtték az elkövetőt.



Sudesh Amman és a London hídon elkövetett novemberi támadás tettese, Usman Khan egyaránt terrorcselekményekért ült börtönben, is mindkettőjüket büntetésük felének letöltése után helyezték szabadlábra.

A konzervatív párti brit kormány a héten bejelentette: véget vet annak az eddigi gyakorlatnak, amelynek alapján a terrorcselekményekért elítéltek is teljes büntetésük letöltése előtt szinte automatikusan szabadlábra kerülhetnek.