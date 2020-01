Szlovákia

A szlovák választási kampányban Fico a bevándorlás kérdésében támadja fő riválisát

Nem akar összefüggő muszlim közösséget Szlovákiában - jelentette ki Robert Fico, a szlovák kormánykoalíciót vezető Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt elnöke pénteken besztercebányai sajtóértekezletén, fő politikai riválisának, Andrej Kiska volt államfőnek egy tévéműsorban tett minapi kijelentését támadva.



"Nem akarok semmiféle összefüggő muszlim közösséget Szlovákiában, és nem akarom, hogy ezek az emberek megváltoztassák az ország jellegét" - idézte a TASR szlovák hírügynökség Ficó szavait.



Kiska - aki tavaly nyáron alapította meg az Emberekért (Za ludí) nevű pártját, amely felmérések szerint az Irány legnagyobb kihívója lesz a február végére kitűzött parlamenti választásokon - az Európába irányuló migrációval összefüggésben annak a véleményének adott hangot, hogy Szlovákiának "kötelessége segíteni néhány száz vagy néhány ezer menekülő embernek".



"Az Irány nevében bejelentem, hogy soha nem fogunk egyetérteni azzal, hogy migránsokat hozzanak a területünkre" - szögezte le Robert Fico, aki ismételten egy migrációs témában tartandó televíziós vitára szólította fel a centrista-liberális Emberekért párt vezetőjét, legjelentősebb politikai ellenlábasát.



Kiska már korábban jelezte, hogy nem utasítja el egy ilyen vita lehetőségét, de annak megvalósításáról egyelőre nem született konkrét megegyezés.



Robert Fico mostani kijelentése lényegében megegyezik azzal, amit négy éve januárban még miniszterelnökként mondott, az akkor Kölnben és más német városokban szilveszter éjszakáján nőket ért támadásokra reagálva. Fico akkor azt hangsúlyozta: Szlovákiának be kell biztosítania magát a fenyegetések ellen, s ezeknek a kockázatoknak a leszűkítéséhez egyetlen út vezet, az, hogy meg kell akadályozni egy összefüggő muszlim közösség létrejöttét az országban.



Fico pártja, bár a néhány évvel korábbi eredményekhez képest gyengült - nem utolsó sorban a Kuciak-gyilkosság által kirobbantott belpolitikai válság hatására - a felmérések szerint, továbbra is a legerősebb szlovákiai pártnak számít, s a február végi voksoláson 20 százalék körüli eredményt jósolnak nekik. Kiska pártja a közvélemény-kutatások szerint valószínűsíthetően a második helyre fut majd be tizenegynéhány százalékos eredménnyel.