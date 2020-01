Amerikában történt

Járókelők emelték le a kocsit az elgázolt nőről, aki a telefonját nézegette, miközben a mentősök ellátták

Elgázolt egy autó egy zebrán átkelő nőt vasárnap délután New Yorkban. A nő a kocsi alá szorult, járókelők álltak össze, hogy segítsenek rajta.



Bár ez így elsőre brutálisan hangzik, a 25 éves nő nem szenvedett súlyos sérüléseket, zúzódások, vágások miatt vitték kórházba. Hogy milyen szerencsésen megúszta, az is jól mutatja, hogy a telefonját nézegette, miközben a New York-i tűzoltóság mentősei ellátták.



A gázoló autót egy 65 éves nő vezette. A baleset úgy történt, hogy kanyarodás közben nem adta meg a kötelező elsőbbséget a gyalogosnak. Miután elgázolta a fiatal nőt, nekiütközött egy másik autónak. Eljárás indult ellene.

The woman is awake and on her phone. pic.twitter.com/BhGYSZpfn0 — help how do i change this (@colbydroscher) 2020. január 26.