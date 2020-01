Konfliktus

Irán két orosz gyártmányú légvédelmi rakétával lőtte le az ukrán utasszállítót

Irán beismerte, hogy két orosz gyártmányú légvédelmi rakétával lőtte le január 8-án az ukrán utasszállítót.



Irán a katasztrófa után tagadta, hogy rakétákat lőtt ki a gépre, hajtóműhibának tudta be a balesetet. Miután Kanada és az Egyesült Államok is hangsúlyozta, hogy valójában rakéta találat miatt zuhanhatott le az utasszállító, Teherán beismerte, hogy a Forradalmi Gárda légvédelmi egysége lőtte le az ukrán gépet, de nem szándékosan.



Az új jelentés szerint a rakéták TOR-M1 légvédelmi rendszerből származtak.



Iránnak 2017-ben 29 TOR-M1 típusú rakétát szállított le Oroszország, egy becslések szerint 700 millió dolláros szerződés alapján. A jelentés alapján „jelenleg is folyik a rakéták által a balesetre gyakorolt hatás elemzése".



A TOR a NATO-ban SA-15 kódnéven ismert rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer, amelyet a Szovjetunióban fejlesztettek ki repülőgépek és irányított rakéták lelövésére. Lánctalpas járműre szerelik, amely radart és nyolc rakétát szállít. A TOR hatótávolsága legfeljebb 12 kilométer, és legfeljebb 6 kilométer magasban repülő célpontok lelövésére alkalmas.



Robbanótöltete repesz-romboló, a rakéta a cél közelében robban fel, repeszei megrongálják a hajtóművet, üzemanyagtartályt és más fontos alkatrészeket.



Az iráni Forradalmi Gárda légvédelme január 8-án tévedésből lőtte le a MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó Boeing 737-esét. A gépen 176-an utaztak, 167 utas és a gép 9 fős személyzete, mindannyian meghaltak.



A drónnal likvidált Kászim Szulejmáni Irán kvázi háborús Habony Árpádja volt. Már régóta Washington bögyében volt, sok amerikai haláláért felelt, lényegében terroristának bélyegezték. A nyílt kilövése beláthatatlan következményekkel járhat az amerikai-iráni viszonyban.



A történtek szoros összefüggésben vannak az iráni Forradalmi Gárda rendkívüli erőit vezető Kászim Szulejmáni USA általi likvidálásával. Az iráni kémfőnökkel dróntámadás végzett Bagdadban, ami után Irán válaszcsapást ígért. Erre került sor január 8-án hajnalban, amikor Irán két tucat rakétát lőtt ki két Irakban lévő amerikai bázisra. Ez azokban az órákban történt, amikor az ukránok Boeing 737-800-as gépe útnak indult Teheránból.