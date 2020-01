Románia

Eltűnt 'Erdély Mauglija', a név és iratok nélkül élő, szótlan kislány

A rendőrség keresi a Szilágy megyei kislányt, aki eltűnt, miután a gyámhatóság látókörébe került – írja a Maszol.ro. A gyermek hivatalosan nem is létezik, egyetlen papír sem bizonyítja kilétét, meglétét. Apja, anyja hollétéről nem tudnak semmit. A nevét, korát saját rokonai is csak találgatják. Négy év körüli lehet és talán "Maricsika, hisz az anyja is Maricsika".



Így mutatták be a Romlott (Romița) nevű kis szilágysági faluban élő gyermeket rokonai, amikor Kabai Ottó és a József Jótékonysági Alapítvány önkéntesei véletlenül rábukkantak. A kislány nem tud beszélni, szemmel láthatóan beteg, elhanyagolt. Állítólagos nagybátyja és nagynénje neveli, de nekik sincs személyi igazolványuk. A polgármesteri hivatal és a rendőrség róluk sem tud semmit, hivatalosan ők sem léteznek.



Kabai Ottó szerint a kislány úgy él, mint egy ősember. A Maszolnak azt mondta, valaki feljentést tett a gyámhivatalnál, az ügyben vizsgálódni kezdtek a hatóságok.

A Szilágy megyei tanács alelnöke a Maszolnak azt mondta: a gyermek eltűnt, a rendőrség keresi.



Szilágyi Róbert szerint a gyámhivatal a kislány helyzetéről az elmúlt napokban kezdett vizsgálódni, de hiába keresték, hogy elhelyezzék egy gyermekotthonban, nem találták abban a faluban, ahol Kabai Ottó többször is találkozott vele és családtagjaival. Most mindenki tagadja, hogy valaha is látta volna Maricsikát – nyilatkozta az alelnök. Az állítólagos nagybácsinak van egy lánya, aki már gyermekotthonban él, de a férfi azt mondta, nála nem is volt más gyermek. Ezt állítja a viskókban élő többi család is: tagadják, hogy valaha lett volna közöttük egy négyéves kislány, akit állítólag Maricsikának hívnak. Szilágyi szerint a hatóságok csak találgatják, mi történt.



"Talán az ünnepi látogatások során valaki otthagyhatta a gyermeket, és később megtalálta, hazavitte. Talán a szülők tértek haza, és magukkal vitték a kislányt. Nem akarunk a legrosszabbra gondolni, reméljük, hogy a rendőrség megtalálja" – tette hozzá.