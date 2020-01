Állati

Végre otthonra lelt Jubilee, a furcsa tekintetű husky

Miután a tenyésztő nem tudta eladni az állatot, 2018-ban beadta egy állatmenhelyre New Jersey államban, ahol azóta próbáltak neki végleges otthont keresni. 2020.01.20 19:44 MTI

Állandóan riadtnak tűnő tekintete miatt sokáig várt gazdira egy husky kutya New Jerseyben, a hétvégén viszont végre otthonra lelt egy internetes hirdetésnek köszönhetően.



A négyéves szuka kutya, Jubilee szemhéjainak deformitása miatt tűnt mindig megriadtnak. Miután a tenyésztő nem tudta eladni az állatot, 2018-ban beadta egy állatmenhelyre New Jersey államban, ahol azóta próbáltak neki végleges otthont keresni.



Végül az állatmenhelynek egy, a Facebookon közölt és több ezerszer megosztott hirdetése hozta meg a sikert. Az állatmenhely hangsúlyozta, hogy Jubilee teljesen egészséges és eleven kutya, a hirdetésre pedig legalább 150 leendő örökbefogadó jelentkezett. Jubilee végül olyan családhoz került, amely korábban is fogadott már örökbe menhelyről kutyát.