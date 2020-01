Járvány

Újabb kínai nagyvárosokban is megjelenhetett a tüdőgyulladást okozó koronavírus

Legalább három esetben feltételezhető, hogy az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus fertőzött meg embereket a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhanon kívül - írta internetes oldalán meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap vasárnap.



A források szerint két esetet a dél-kínai Sencsenben, egyet pedig az ország keleti részén fekvő Sanghajban jelentettek. A sencseni pácienseket az értesülés szerint karanténban tartják egy fertőzött betegségekre szakosodott kórházban, míg a sanghaji esetről a SCMP annyit tudott meg, hogy a beteg kezelés alatt áll.



A vuhani egészségügyi hatóságok vasárnap 17 új esetről számoltak be, amelyeket egy újonnan kifejlesztett teszt segítségével sikerült azonosítani. A fertőzöttek száma ezzel a városban 62-re emelkedett - közülük ketten meghaltak, nyolc ember állapota súlyos, míg 19 páciens már gyógyultan távozhatott a kórházból.



A szárazföldi Kínában Vuhanon kívül eddig hivatalosan egyetlen más esetet sem jelentettek, miközben Hongkongban szombatig összesen 90 beteget helyeztek karantén alá - közülük már 14 embert hazaengedtek -, de egyetlen esetben sem erősítették meg az új koronavírus jelenlétét.



Tajvanon négy, Szingapúrban három, Vietnamban kettő és Nepálban egy betegnél merült fel a fertőzés gyanúja, míg Japánban egy esetben jelentették a vírus megjelenését.



Orvosi szakértők a SCMP-nak elmondták: ahhoz, hogy az új koronavírus gyanúja merüljön fel egy betegnél, a fertőzésre jellemző tünetek mellett annak is teljesülnie kell, hogy a páciens az utóbbi időben Vuhanban járt, vagy kapcsolatba került más, korábban diagnosztizált beteggel.



Benjamin Cowling, a Hongkongi Egyetem Közegészségügyi Karán működő járványügyi tanszék vezetője ugyanakkor a lapnak elmondta: a kínai hatóságok gyakorlati nehézségekkel küzdenek a fertőzésgyanús esetek számának közzétételében, hiszen a 11 millió lakosú Vuhanban és környékén jelenleg is tart az influenzaszezon, vagyis tízezreknél jelentkezhetnek lázas tünetek egyszerű influenzafertőzés következtében, miközben azt is elmondhatják magukról, hogy jártak Vuhanban.



A londoni Imperial College kutatói pénteken publikáltak egy tanulmányt, amelyben az új koronavírussal fertőzött betegek számát 1723-ra becsülték - egyebek mellett olyan tényezőket figyelembe véve, mint a lappangási időszak hossza, a vuhani repülőtér utasforgalma és a nemzetközi utasok száma.



Az eddig nem ismert koronavírus egy halpiacon jelenhetett meg először Vuhanban, majd cseppfertőzéssel terjedt.



Az atípusos tüdőgyulladás (SARS), illetve a közel-keleti légzőszervi tünetegyüttes (MERS) okozói is koronavírusok, de a vuhani egészségügyi hatóságok szerint a mostani megbetegedések esetében nem ezek valamelyikéről van szó.

Különös aggodalomra ad okot az, hogy egy héten belül beköszönt Kínában a holdújév, ilyenkor pedig emberek százmilliói kelnek útra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mindazonáltal ellenzi az utazási tilalom bevezetését, mondván, nincs arra utaló jel, hogy a betegség könnyen terjedne az emberek között.