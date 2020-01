Konfliktus

Ukrán repülő - Kártérítést követelnek Irántól az áldozatok országai

Ötpontos követeléscsomagot fogalmaztak meg Iránnal szemben csütörtöki londoni ülésükön azoknak az országoknak a külügyminiszterei, amelyeknek állampolgárai a múlt héten Teherán közelében lelőtt ukrán utasszállító repülőgépen utaztak.



Az iráni Forradalmi Gárda légvédelme a múlt héten tévedésből lőtte le az ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó Boeing 737-esét. A repülőgépen 176-an utaztak, mindannyian meghaltak.



Nagy-Britannia, Kanada, Svédország, Ukrajna és Afganisztán külügyminiszterei - az összehangolt válaszlépések kidolgozására alakult csoport, az International Coordination and Response Group tagjai - csütörtöki londoni tanácskozásukon összeállítottak egy intézkedés- és követeléscsomagot. Ennek fő pontjai között szerepel, hogy Iránnak maradéktalanul felelősséget kell vállalnia a repülőgép lelövéséért, és el kell ismernie az áldozatok családjaival szembeni kötelezettségeit.



A dokumentum szerint ebbe beletartozik a kártérítési kötelezettség is, jóllehet ennek összegét a külügyminiszterek nem határozták meg.



A közös nyilatkozat követeli emellett, hogy Irán tegye lehetővé a teljes körű, minden akadályoztatástól mentes konzuli szolgáltatások ellátását az aláíró országok illetékeseinek Irán egész területén.



A csoport tagjai felszólítják Teheránt arra is, hogy az áldozatok azonosítását az őket megillető emberi méltóság, az áttekinthetőség, valamint a nemzetközi előírások tiszteletben tartásával végezze el, és az elhunytak hazaszállítását a családok kívánságának megfelelően minden esetben biztosítsa.

A csütörtöki londoni nyilatkozatot aláíró öt ország emellett olyan alapos, független és átlátható, a nemzetközi polgári repülésügyi előírásoknak megfelelő nemzetközi vizsgálatot követelt, amelyben az áldozatok országai is részt vehetnek.



A közleményben az országcsoport követeli azt is, hogy a felelősöket független bűnügyi vizsgálatot követően átlátható, pártatlan, a nemzetközi eljárási és emberi jogi normáknak megfelelő igazságszolgáltatási eljárásban számoltassák el.



Irán nem sokkal az ukrán repülőgép lelövése előtt rakétatámadásokat hajtott végre Irakban működő, az amerikai fegyveres erők által is használt támaszpontok ellen.



Ennek közvetlen előzményeként Kászim Szulejmáni iráni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda különleges egységének parancsnoka életét vesztette egy amerikai légicsapásban a bagdadi repülőtér közelében.



Az ukrán repülőgép lelövését Irán napokig tagadta, a gép meghibásodását valószínűsítette, és csak szombaton közölte, hogy légvédelme lőtte le a gépet tévedésből.



Az ügyben külön brit-iráni diplomáciai viszály is kialakult, miután Nagy-Britannia teheráni nagykövetét, Robert Macaire-t a hétvégén rövid időre előállították az iráni hatóságok, azzal a váddal, hogy részt vett egy kormányellenes tüntetésen.



Az iráni igazságügyi szóvivő ezután a brit nagykövet kiutasítását javasolta, és Macaire szerdán haza is utazott Teheránból, de a brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak rutinlátogatásra tért vissza Londonba.