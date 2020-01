Gyilkosság

Összesen nyolc súlyos bűncselekmény miatt felelhet a caracali rém

A főügyészség szerdán nyilvánosságra hozta a caracali rém, Gheorghe Dinca ügyében született vádiratot, amit az ideiglenes főügyész, Bogdan Licu is jóvá hagyott.

A legsúlyosabb vádak természetesen a 15 éves Alexandra Macesanu, illetve a 19 éves Luiza Melencu előre megfontolt szándékkal történő meggyilkolása.



A vádpontok a következők:

emberrablás, illetve kiskorú elrablása, kétszeres nemi erőszak, kétszeres emberölés, illetve a holttestek megbecstelenítése mindkét áldozat esetében.



Dinca tavaly július 27-e óta van előzetes letartóztatásban. Az egész országot megrázó bűncselekmények és az ügyben tapasztalt rendőri inkompetencia a legsötétebb képet festette a hazai igazságszolgáltatás állapotáról, a nyomozás így gyakorlatilag a teljes hazai sajtó kameráinak kereszttüzében zajlott.



Ennek megfelelően a nyomozás kínosan lassú és ügyetlen volt – a DIICOT korábbi vezetője bele is bukott –, vélhetően most is csak azért zárták le, és továbbították az ügyet a törvényszékre, mert napokon belül lejárt volna az a 180 napos limit, ameddig törvényesen előzetes letartóztatásban lehet tartani valakit Romániában.



Magyarán, ha az ügyészek nem lépnek, szabadlábra kellett volna helyezniük a közveszélyes autóbádogost - írta a Főtér.ro.



Gheorghe Dinca egyébként – büntetésének csökkentése reményében – az utolsó pillanatban megváltoztatta a vallomását, és a korábbi állításaival ellentétben azt mondta, nem ölte meg Luiza Melencut – a lányt elvitték a házából.