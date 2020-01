Olaszország

Olasz sajtó: túl szűk lett a Vatikán két pápa számára

Magyarázkodásra kényszerült a Vatikán XVI. Benedeknek a papi nőtlenség (cölibátus) kérdését érintő írása miatt, amelyet a nyugalmazott pápa tudomása nélkül hoztak nyilvánosságra. 2020.01.14 11:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

XVI. Benedekhez közeli forrásoktól a vatikáni tudósítók úgy értesültek, hogy a nyugalmazott pápa feljegyzéseket írt a papi hivatásról, amelyeket vázlat formájában, "olvasásra" Robert Sarah bíborosnak is átadott. Ezeknek könyvben való megjelenéséről XVI. Benedek azonban nem tudott. Meglepetést jelentett tehát, amikor részletek láttak napvilágot a Sarah bíboros és XVI. Benedek szerzőpáros nevével egy francia kiadónál szerdán megjelenő könyvből.



A Le Figaro című francia napilap előzetes cikke szerint a könyvben a nyugalmazott pápa, "nem maradhatok csendben" jelmondattal a papi cölibátus intézményét védelmezi. A kérdés aktuálisnak számít, mivel Ferenc pápa iránymutató dokumentum kiadására készül a tavaly októberben, a Vatikánban rendezett pánamazóniai püspöki tanácskozás (szinódus) témáiról. A szinódus záródokumentuma többek között felvetette a rendkívüli paphiánnyal küzdő amazóniai régióban olyan nős férfiak pappá szentelését, akik már állandó diakónusként szolgálnak.



A szentszéki sajtóközpont vezetője azonnali közleménnyel reagált, majd a Szentszék kommunikációs igazgatója, Andrea Tornielli a l'Osservatore Romano szentszéki napilapban szögezte le, hogy Ferenc pápa nem kívánja eltörölni a cölibátust. A L'Avvenire, az olasz püspöki kar (Cei) lapja hozzátette, Ferenc pápának "esze ágában sincsen módosítani" a cölibátust, ebben a kérdésben "nincsen megosztottság az egyházban" - hangsúlyozta az újság.



A legnagyobb olasz napilapnak, a Corriere della Serának nyilatkozó Gerhard Ludwig Müller bíboros, a vatikáni Hittani Kongregáció volt prefektusa úgy nyilatkozott, hogy "nincsen két pápánk, egy pápa van, Ferenc pápa". Megjegyezte, hogy a papi cölibátus elvének "megsemmisítése veszélyes lehet az egész egyház számára". Eugenio Coter bolíviai apostoli helynök elmondta, hogy a diakónusok papi szolgálatának erősítése olyan területeken merült fel, ahol egy 10 ezer négyzetkilométeres területen 260 ezer hívőt a jelenlegi 13 pap alig tud ellátni.



A baloldali La Repubblica úgy látta, Ratzinger pápának "csapdát állítottak", hogy az egyház konzervatívabb körei ily módon befolyásolják Ferenc pápa döntéseit. Az újság még azt is megkérdőjelezte, hogy XVI. Benedek önálló írásra képes lenne. A La Stampa szerint a Vatikán "egyre szűkebbnek bizonyul két pápa számára".



Az áprilisban 93. évét betöltött XVI. Benedek 2013. február 11-én jelentette be lemondását, és maga rendelkezett arról, hogy megtartja fehér színű pápai ruháját, felveszi a "nyugalmazott pápa" nevet, és a Vatikánban, egy kolostorban ugyan, de utódja közvetlen közelében marad. Kánonjogi megoldást a vatikáni reformokon dolgozó bíborosi tanács (C6) körvonalazhat, mivel nem kizárt, hogy hasonló helyzet - egy beiktatott pápa és egy lemondott pápa együttesével - megismétlődhet.

A Két pápa című amerikai film óriásplakátja heteken át a Szent Péter térre vezető sugárúton volt látható, a szentszéki sajtóközpont bejárata mellett, anélkül, hogy ezt eltávolították volna.