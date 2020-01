Jog

Letette az esküt az Európai Bizottság új testülete az Európai Unió Bírósága előtt

Hivatali esküt tett az Európai Unió Bírósága előtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a biztosi testület tagjaival együtt Luxembourgban hétfőn. 2020.01.13 21:30 MTI

A ceremónián jelen volt Henrik luxemburgi nagyherceg, valamint Fernand Etgen, a nagyhercegség képviselőházának elnöke és Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök is.



Az esküt minden uniós biztos az anyanyelvén mondta el. A szöveg szerint a brüsszeli bizottság elnöke és a biztosok kötelezettséget vállaltak arra, hogy hivatali kötelezettségeik teljesítése során tiszteletben tartják az uniós szerződéseket és az Európai Unió Alapjogi Chartáját. Feladataikat teljes mértékben függetlenül, az unió általános érdekében eljárva látják el. Ennek során nem kérnek, és nem fogadnak el utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől. Tartózkodnak a hivatali kötelezettségeik jellegével vagy feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen bármilyen cselekedettől.



A biztosok kijelentették azt is: tudomásul veszik, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében hivatali kötelezettségeiket minden tagállamnak tiszteletben kell tartania, és nem kísérelhetik meg, hogy az uniós bizottság tagjait feladatuk ellátása során befolyásolják.



Kötelezettséget vállaltak továbbá arra is, hogy hivatali idejük alatt és annak lejárta után tiszteletben tartják a hivatalukból eredő kötelezettségeket, és különösen azt, hogy megbízatásuk megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban.



Az új összetételű Európai Bizottság - amelyet a korábbi német védelmi miniszter, Ursula von der Leyen vezet - december elsején lépett hivatalba. Magyar tagja, Várhelyi Olivér a szomszédság- és bővítéspolitikáért felel.



Az EU-t elhagyni készülő Egyesült Királyság már nem nevezett meg jelöltet, így a bizottság 27 tagú.



Az Európai Bizottság legfőbb feladata, hogy a "szerződések őreként" betartassa a közösségi jogot, emellett ez az egyetlen intézmény, amely javaslatokat tehet új uniós jogszabályok megalkotására. A brüsszeli testületbe minden tagállam kormánya egy-egy főt jelölhet, akik aztán kinevezésüket követően szigorúan nem hazájukat képviselik, hanem az összeurópai érdeket kötelesek szem előtt tartani, munkájukat függetlenül kell végezniük.