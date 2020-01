Jobb, ha senki sem repked Iránnak még csak a közelében sem

Továbbra is az iraki légtér elkerülését javasolja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) a tagországokban bejegyzett légitársaságoknak.



Az EASA nem tiltotta meg kategorikusan a légtér használatát - szemben az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatallal (FAA) -, de arra kérte a tagállamok hatóságait, hogy adjanak ki az iraki légtér elkerülésére vonatkozó határozatokat.



A szervezet folyamatosan kapcsolatban áll az Európai Bizottsággal és a tagállamok hatóságaival, a helyzetet figyelemmel kísérik, és szükség esetén beavatkoznak.



Az ügynökség kérése előtt több európai ország már megtiltotta az ott bejegyzett légitársaságoknak, hogy Irak, vagy Irán légterén átrepüljenek, az Air France, a Lufthansa, illetve az International Airlines Group légitársaságai (British Airways, Iberi, Aer Lingus, Vueling, Level) pedig felfüggesztette iráni, iraki járatait.



A magyar hátterű Wizz Air diszkont légitársaság szerdán közölte, hogy dubaji járatuk elkerüli az érintett országok légterét. Az AIRportal.hu légiközlekedési szaklap szerint a Budapestről Dubajba tartó gép már Egyiptomon és Szaúd-Arábián keresztül közlekedett az emírségekbe, visszafelé pedig Cipruson meg kellett szakítani a járat útját, mert személyzetet kellett cserélni.



Az Aeroflot orosz és az egyesült arab emírségekbeli Emirates légitársaság is felfüggesztette már a közel-keleti térséget érintő járatait.

