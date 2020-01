Konfliktus

Repesznyomok, azonnali kommunikációszakadás - ez történhetett az utasokkal teli ukrán géppel - videók

Flight radar 24 szerint is a GPS adatok egyszercsak megszűntek. Tehát egy adott pillanatban, emelkedés közben megszakadt az adás. Nincs információ a zuhanás alatt, tehát azonnali tragédia történt. 2020.01.08 09:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

2020. január 8-án szerdán, kora reggel lezuhant egy utasokkal teli ukrán repülőgép. Az áldozatok számáról több különböző információ látott napvilágot, a legutolsó adatok szerint 167 utas és 9 fő személyzet halt szörnyet a tragédiában, amely röviddel a teheráni Imam Khomeini reptérről történő felszállás után következett be.



A helyszínre érkező egységek által készített felvételeken jól látható, hogy a föld tele van roncsdarabokkal, amely arra enged következtetni, hogy a Boeing 737-es típusú ukrán utasszállító repülőgép apró darabokban zuhant a földre, azaz már a levegőben megsemmisülhetett.



Egy videó is terjed a közösségi oldalakon, amelyen egy lángoló zuhanó repülőgép látható az égen Irán felett.



Flight radar 24 szerint is a GPS adatok egyszercsak megszűntek. Tehát egy adott pillanatban, emelkedés közben megszakadt az adás. Nincs információ a zuhanás alatt, tehát azonnali tragédia történt.



Az ukrán elnök részvétét fejezte ki a tragédia nyomán. Volodimir Zelenszkij szerint folyamatban van az eset körülményeinek kivizsgálása és az utaslista pontosítása, hogy egyértelműsítsék az áldozatok személyazonosságát.

Ukraine Intl Airline Boeing 737-800 (UR-PSR, built 2016) crashed about 3 minutes after take-off from Tehran-Mehrabad AP (OIII). Ground witnesses observed a fire before the 737 went down in the west of the city. None of the 167 + 9 crew survived. https://t.co/fgZhR3cY8n pic.twitter.com/UEpZVRMxkN — JACDEC (@JacdecNew) January 8, 2020

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020

A Boeing 737 passenger plane carrying 180 people has crashed shortly after takeoff near #Tehran Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.



The Ukranian airplane was a #Boeing 737#IranAttacks #IranvsUSA #IranWar pic.twitter.com/4D2YiocKUZ — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) January 8, 2020

BREAKING Ukraine Int'l Airlines #PS752, operated by a Boeing 737-8KV registered UR-PSR, has crashed shortly after take-off from #Tehran in #Iran at around 8:15am this morning.pic.twitter.com/m4DKHZBu1o — Brendan Grainger (@Highflyermel) January 8, 2020