Iráni-amerikai viszály - Idegesek a nemzetközi piacok

Irán több mint egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki, az amerikai erők által használt két iraki támaszpontra, majd lezuhant egy ukrán utasszállító is, amit állítólag Irán lőtt le tévedésből. 2020.01.08 09:13 MTI

Idegesen reagáltak szerda reggel a nemzetközi piacok az amerikai erők által használt két iraki támaszpont ellen végrehajtott iráni rakétacsapásokra, miközben a térségbeli bizonytalanságot élezi, hogy Teherán közelében - egyelőre tisztázatlan körülmények között - lezuhant egy ukrán utasszállító repülőgép.



Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 65 centtel (0,95 százalékkal) 68,92 dollárra emelkedett. Eközben drágult az arany is a kockázatos időkben betöltött értékőrző szerepe miatt: unciánkénti jegyzése 1,14 százalékkal (18,05 dollárral) 1592,35 emelkedett. A kereskedés korai szakaszában az arany ára 1610,90 dolláron, 2013 márciusa óta legmagasabb szinten is járt.



Ugyancsak a közel-keleti fejleményeknek tudják be szakértők a bitcoin drágulását. Röviddel 8 óra után a kriptodevizát tavaly november óta legmagasabb szinten, 8340 dolláron jegyezték, ami 3,6 százalékos drágulás keddhez képest.



Szerdán valamennyi ázsiai tőzsde mínuszban zárt és elemzők szerint gyengüléssel kezdenek a vezető európai börzék is.