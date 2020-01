Iráni-amerikai viszály

Pompeo: Szulejmáni megölése helyes döntés volt

Kászim Szulejmáni megölése helyes döntés volt - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a minisztériumban tartott sajtókonferenciáján kedden.



Az amerikai diplomácia vezetője a sajtókonferencián az Egyesült Államok pénteken végrehajtott bagdadi légicsapásával kapcsolatos kérdéseket taglalta.



"Ez volt a jó döntés, igazunk volt" - mondta, és megismételte az amerikai kormány ismert álláspontját, miszerint az iráni Kászim Szulejmáni tábornok, a Forradalmi Gárda különleges egységének parancsnoka ellen végrehajtott célzott támadás jogszerűségét még a támadás előtt megvizsgálták, a csapásmérés nem volt ellentétes a nemzetközi joggal. Pompeo leszögezte: valamennyi további esetleges csapásmérés iráni célpontokra szintén megfelel majd a háború feltételeit szabályozó nemzetközi jognak.



A miniszter kifejtette: az amerikai kormányzat elszánt, hogy féken tartsa Iránt, továbbra is maximális nyomásgyakorlással él majd, s amennyiben Teherán újabb rossz döntést hozna, Donald Trump amerikai elnök a múlt hetihez hasonló határozott, komoly választ ad majd.



Kitért arra az amerikai sajtóban is megjelent állításra, miszerint Kászim Szulejmáni diplomáciai látogatásra érkezett volna Bagdadba. "Komolyan elhiszi valaki, hogy ez a kedves úriember, ez a kiváló diplomata diplomáciai látogatás tett?" - kérdezte mosolyogva a jelenlévő újságíróktól. Alapvetően hamis információnak nevezte az állítást, miszerint Szulejmáni "diplomácia békeküldetést" teljesített volna Bagdadban.



Pompeo reagált Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter keddi teheráni bejelentésére, miszerint az Egyesült Államok megtagadta tőle a beutazási vízumot, amelyet azért kért, hogy részt vehessen az ENSZ Biztonsági Tanácsának csütörtöki ülésén. "Mi mindig az ENSZ előírásaihoz igazodunk" - fogalmazott, de nem mondta ki nyíltan, hogy Washington valóban megtagadta a vízumot. "Nem szoktunk vízumügyeket kommentálni" - mondta. Hozzáfűzte: Zaríf "elsőrangú propagandista".



Mark Esper amerikai védelmi miniszter kedden délután tartott sajtótájékoztatóján kifejtette: az amerikai kormányzat arra számít, hogy Irán ellencsapásokat hajt végre amerikai érdekeltségek ellen. "Irántól függ, hogy mi történik majd" - vélekedett a tárcavezető. Hozzáfűzte: Washington diplomáciai megoldást szeretne a feszültség enyhítésére.



Mark Esper hangsúlyozta azt is, hogy az amerikai álláspont nem változott, nem hagyják el Irakot.