Klíma

Az enyhe téli időjárás miatt az idén nem épül meg Románia egyetlen jégszállodája

Az enyhe téli időjárás miatt 16 év óta először nem épül meg Románia egyetlen, nagy nemzetközi érdeklődésnek is örvendő jéghotelje. 2020.01.07

Alexandru Unchesel vállalkozó az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a 2 ezer méter fölötti magasságon minden évben megépített szállodához nincs meg a szükséges nyersanyag, mivel a Fogarasi-havasokban található Balea-tó jege túlságosan vékony.



A hatalmas jégtömbökből készülő szállodát általában decemberben szokták megépíteni úgy, hogy nagy jégtömböket vágnak ki a Balea-tóból. Az idei télen azonban az időjárás túl enyhe volt, decemberben sem fagyott be eléggé a tó, így nem építhető fel a különleges létesítmény, amely minden évben számos turistát vonzott, köztük amerikaiakat és ázsiaiakat.



Január első napjai meghozták ugyan a lehűlést, jelenleg mínusz 17 Celsius-fok van a Balea-tónál, a hóréteg vastagsága eléri a 166 centimétert, de a vállalkozó szerint ha csak most kezdenék el építeni a szállodát, már nem lenne jövedelmező. Az elmúlt 16 évben a szálloda rendszerint decemberben épült meg és szinte húsvétig működött, a legnagyobb forgalma a téli ünnepek idején volt.



A turisták már tél előtt foglaltak szobákat, de most csak abban reménykedhetnek, hogy 2020 végén az időjárás téliesebb lesz és akkor kipróbálhatják a jégtemplomot és iglukat is magában foglaló létesítményt.