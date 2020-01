Erőszak

Ha nem hagyod abba a sírást, hívok egy bácsit, hogy megfojtson

Úgy tűnik, egészségügyi botrányokkal búcsúzik az óesztendő Romániában. Nem elég, hogy karácsony előtt pár nappal egy 66 éves nő a műtőasztalon, sebészeti beavatkozás közben lángra lobbant a bukaresti Floreasca kórházban, most Szatmárnémetiben is botrány van, miután egy anyuka hajmeresztő esetről számolt be a Facebookon - írta a Főtér.ro.



Mint írta, hétfőre virradóan kétéves kislányával a Szatmár megyei kórház sürgősségi osztályán kötött ki, miután a gyermek belázasodott, hányt, hasmenése és hidegrázása volt. Az ügyeletes orvost annyira idegesítette a kislány sírása, hogy azt mondta neki, ha nem hagyja abba, akkor hív egy bácsit, hogy megfojtsa vagy ad neki még egy injekciót.



A nő azt állítja, nem először ütött meg hasonló hangnemet a doktornő, de ezúttal nem hagyja annyiban a történteket. Panaszt tett ellene az egészségügyi minisztériumnál, értesítette a sajtót és ügyvédet is fogadott, mert meggyőződése, hogy egy ilyen embernek nem lenne szabad gyerekekkel foglalkoznia.



A Szatmár megyei kórház belső eljárást indított annak kiderítésére, hogy mi is történt pontosan, az orvos viszont tagadja, hogy ilyesmit mondott volna a gyermeknek.