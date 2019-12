Felgyújtotta gazdái házát egy teknős karácsony napján

Tűz ütött ki karácsony napján egy házban Essexben, Great Dunmow településen. A lakók nem voltak otthon, de a szomszédok szerencsére meghallották a füstjelzőt és értesítették a hatóságokat.



Amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek a ház már meg volt telve füsttel, az egyik szoba lángolt.



A lángokat sikeresen eloltották és megmenteték a család teknősét is.



Mint kiderült, a tüzet a háziállatka okozta: fellökte a hősugárzó lámpáját, ami az állat fekhelyére esett, ami kigyulladt.



"Ez a 45 éves teknős mérgesnek nézhet ki, de igazából ez a szerencsenapja" – írták Twitter-oldalukon a tűzoltók, akik otthonról, a családjuktól siettek a helyszínre.



Az eset kapcsán hangsúlyozták, milyen fontos, hogy a ház minden szintjén legyen füstjelző. Még ha a lakók nincsenek is otthon, a szomszédok meghallhatják és segítséget hívhatnak.

