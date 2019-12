Baleset

Óriási összeget fizet a biztosító az eperjesi gázrobbanás károsultjainak

A Generali biztosító több mint 2 millió eurót fizet a gázrobbanásban megsemmisült eperjesi lakóház tulajdonosainak. „Az összeg a Munkácsi utcai lakástulajdonosok szövetségének számlájára érkezik a napokban” – közölte a Paramter.sk-val Juraj Pále±, a biztosító társaság kárrendezési részlegének igazgatója.



A biztosító az érintett lakótömb néhány lakásának közvetlen biztosítója is, ezeknek az ügyfeleknek eddig a Generali 100 ezer eurót fizetett ki az egyéni lakásbiztosítási alapból, amit gyorsított eljárásban kapnak meg a lakók, ennek első részletet már december 10. után minden érintett megkapta.



Az eperjesi gázrobbanással összefüggésben eddig 30 káreseményt jelentettek a Generali ügyfelei. Főként az érintett lakóházból, de a környező panelházakból is. Kárigénnyel jelentkeztek azoknak a gépkocsiknak a tulajdonosai is, akiknek a robbanás következtében rongálódott meg az autójuk.



A december 6-án történt gázrobbanás hét ember életét követelte, egy személyt továbbra is eltűntként kezelnek.