Közegészségügyi vészhelyzet kihirdetését kérik ausztrál orvosok

Közegészségügyi vészhelyzet kihirdetését kéri Sydneyben és térségében az ausztrál kormánytól huszonöt, orvosokat és más egészségügyi dolgozókat tömörítő szervezet a hetek óta tartó bozóttüzek okozta súlyos légszennyezettség miatt.



Az egészségügyi szervezetek közös közleményükben leszögezik, hogy a kormánynak kötelessége oltalmaznia az általuk képviselt embereket. A szövetségi és a új-dél-walesi kormányt is arra kérik, hogy orvosolják a súlyos légszennyezettség miatt kialakult közegészségügyi helyzetet, és tegyen intézkedéseket a klímaváltozás ellen.



Sydneyt és Új-Dél-Wales állam egyes részeit hetek óta sűrű füst lepi el a térségben tomboló bozóttüzek tucatjai miatt.



A múlt héten a légszennyezettség a 11-szerese volt az egészségügyi határértéknek, a hatóságok pedig arra kérték a helyi lakókat, hogy tartózkodjanak a testmozgástól, ne hagyják el otthonaikat, és ne nyissák ki sem az ajtókat, sem az ablakokat.



Ausztrália keleti részén október óta 2,7 millió hektárnyi bozót vált a lángok martalékával. Új-Dél-Walesben jelenleg is több mint 108 tűzgóc van, miközben a meteorológiai szolgálat szerint a hóhullám egy hétig is eltarthat a szövetségi tagállam nagy részén. A Gospers-hegyen és a környékén tomboló "megatűzben" több mint 370 ezer hektáros terület vált a lángok martalékává, több tucat épület és létesítmény semmisült meg.



Összességében július vége óta hétezernél több tűzgócot regisztráltak, hat ember meghalt, és több mint harmincan megsérültek. Több mint hétszáz lakóház és 1500 közigazgatási vagy gazdasági épület vagy létesítmény égett le.

See the Sydney smoke haze go from bad to worse today, making it virtually impossible to see the Sydney Harbour Bridge. #SydneySmoke pic.twitter.com/Rzh0iV6C9i