Villamossal keresték egy kisfiú elveszett szüleit - videó

Az eset Prágában történt. Egy fedélzeti kamera felvette, ahogy egy kisfiú integet egy villamosnak, mert mondani szeretne valamit.



A sofőr sejtette, hogy mi lehet a gond. Mint kiderült, a gyerek elvesztette a szüleit, akik egy másik járművel mentek tovább. A sofőr felengedte a gyereket a villamosra, és együtt kezdték el keresni a szülőket, akik szerencsére gyorsan meg is lettek.



A sofőr jelesre vizsgázott emberségből, emellett a kisfiú előtt is le a kalappal: ahhoz képest, hogy hogy meg lehetett ijedve, meglehetősen talpraesetten kezelte a helyzetet.

Upřímně, dlouho jsem zvaµoval, jestli video z této akce zveřejním, protoµe zlí lidé by mohli najít nějaká poru±ení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a kaµdá pomoc bliµnímu tě±í o to víc a náladu mi nemůµe zkazit ani případný postih. Video tedy zde: pic.twitter.com/ZYUWONvmWm