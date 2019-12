Terrorizmus

Iszlamista merényletet akadályoztak meg Dániában

A dán rendőrség és hírszerzés közlése szerint az akciókat annak a gyanújával hajtották végre, hogy többen terrorcselekményt terveltek ki. A biztonsági szervek együttes sajtótájékoztatóján ismertették azt is, hogy az elfogott személyek robbanószereket és lőfegyvereket próbáltak beszerezni.



"Ez a húsz ember megpróbált tűzfegyverek birtokába jutni, s robbanószerkezetek készítéséhez szükséges anyagokat szerzett be" - mondta Jorgen Bergen Skov, a koppenhágai rendőrfőnök.



Közölte azt is, hogy az őrizetbe vett személyek közül egyeseket már csütörtökön ki fognak kérdezni terrorizmus gyanújával.



"Fontos aláhúzni, hogy a keresett személyek közül mindenkit sikerült elfogni" - fűzte hozzá a rendőrfőnök, aki az őrizetbe vettek állampolgárságát nem közölte.



"Megítélésünk szerint, ezeket az embereket szélsőséges iszlamista indítékok hajtották" - jelentette ki Flemming Drejer, a hírszerzés műveleti igazgatója.



Dániában utoljára 2015-ben történt terrortámadás. Akkor egy fegyveres elkövető lövéseket adott le egy koppenhágai kulturális központ kávézójára, amelyben rendezvényt tartottak a szólás szabadságáról, majd néhány órával később egy zsinagógára támadt. A támadó két emberrel végzett, hat rendőrt pedig megsebesített. A merénylőt a rendvédelmi szervek agyonlőtték.