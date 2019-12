'A nép szolgája'

Elkezdte Zelenszkij sorozatának sugárzását egy orosz televízió

Elkezdte a Volodimir Zelenszkij főszereplésével leforgatott A nép szolgája című tévésorozat sugárzását szerdán az orosz TNT szórakoztató csatorna. 2019.12.11 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A három évadot megért sorozatban Zelenszkij egy, a korrupció és az oligarchák ellen lázadó tanárt alakít, akit Ukrajna elnökévé választanak. 2019 tavaszán a főszerepet alakító humorista-színész-producer a valóságban is elnyerte az államfői címet A Nép Szolgája elnevezésű párt színeiben.



A TNT szerdán az első három részt tűzte műsorra, két nappal azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Párizsban első ízben találkozott orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal a "normandiai négyek" csúcstalálkozóján. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán Moszkvában újságíróknak azt mondta, hogy az időszűkében lévő Putyin nem látta, és nem is fogja nézni a sorozatot.



Peszkov azt mondta, hogy a TNT magáncsatorna, amely maga dönt arról, hogy mit tűz műsorra, így az ukrán sorozat vetítéséhez nem volt szüksége a Kreml engedélyére. A műsorral kapcsolatban felmerült, hogy vajon cenzúrázatlanul láthatja-e az orosz közönség. A BBC orosz nyelvű szolgálatának értesülése szerint a TNT már az első részből kivágott egy, a Zelenszkij által alakított Vaszilij Goloborogyko által kimondott, Putyinra vonatkozó - magyarra egyébként nem lefordítható - altesti vonatkozású szóviccet.



A Gazprom Media tulajdonában lévő TNT a svéd Eccho Rightstól, a sorozatot gyártó ukrán Kvartal 95 stúdió disztribútorától szerezte meg a sugárzás jogait. A nép szolgáját eddig több mint 20 ország forgalmazói vették meg, köztük az amerikai Netflix is.



Korábban Oroszországban az Eccho Rights a Yandex online cégnek adta el a túlnyomórészt orosz nyelvű sorozat terjesztésének kizárólagos jogát, de a hozzáférést május 22-től blokkolták a jogtulajdonos kérésére.