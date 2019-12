USA

Lövöldözés Jersey Cityben: antiszemita ok állhat a háttérben

Lövöldözés tört ki kedden este a New York városához közeli Jersey Cityben, hatan meghaltak és többen megsebesültek. 2019.12.11 18:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A lövöldözés a város temetőjében kezdődött, ahol a rendőrök gyanúsnak találtak két férfit és igazoltatták őket. A férfiak fegyvert rántottak, az egyik rendőrt agyonlőtték, a másikat megsebesítették, majd elmenekültek. Később egy boltban barikádozták el magukat. Több mint egyórás tűzharc kezdődött, amelynek végeztével a rendőrök öt holttestet találtak a boltban, köztük volt a két feltételezett temetői rendőrgyilkos is.



A környéket, ahol több iskola is található, átmenetileg lezárták.



Michael Kelly, Jersey City rendőrfőnöke kedden este sajtóértekezleten erősítette meg, hogy "nincs terrorizmusra utaló jel". Elmondta, hogy a tűzharcban két másik rendőrt is meglőttek, de ők szerencsére csak könnyebb sérülést szenvedtek. A rendőrség megkezdte a nyomozást, részben az elkövetők személyének és hátterének, részben pedig lehetséges indítékaiknak a feltárására. A nyomozásba a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott.



A meggyilkolt rendőrről a város polgármestere, Steven Fulop is megemlékezett. A Twitteren azt írta: a 40 éves Joseph Seals "nagyszerű rendőr és öt gyermeket nevelő nagyszerű apa volt".



Szerdán reggel Jersey City közbiztonságért felelős vezetője, James Shea sajtótájékoztatón jelentette be: a bolt, ahol a végzetes lövöldözés történt, kóser élelmiszert áruló üzlet volt, és a fegyveresek valószínűsíthetően nem véletlenül ott barikádozták el magukat. Shea azt nem erősítette meg, hogy az elkövetőknek kifejezetten a bolt lett volna a célpontjuk, de felhívta a figyelmet arra, hogy éppen abban a boltban és nem másutt folytatták a temetőben elkezdett lövöldözést.



A The New York Times című amerikai lap szerda reggeli számában arról írt, hogy az elkövetők egyike korábban antiszemita és rendőrellenes bejegyzéseket tett közzé az interneten. Meg nem nevezett rendőrségi forrásokra hivatkozva a lap arról írt, hogy az elkövetőket motiválhatták antiszemita érzelmek is.



Az elkövetők nevét a rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra. Steven Fulop polgármester szerdán reggel rendőri készöltséget rendelt el a város zsidó negyedének védelmében.



New York város polgármestere, Bill de Blasio szerdán reggel a Twitteren közölte: New Yorkban nincs jele bármiféle fenyegetésnek, de a zsidó közösség által lakott részeken rendőri készültséget rendelt el, megnövelve a járőröző rendőrök számát.