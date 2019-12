Diplomácia

Orosz védelmi miniszter: évről évre romlik az orosz-NATO viszony

Oroszország és a NATO viszonya évről évre romlik - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a Rosszija 1 tévécsatornán vasárnap sugárzott nyilatkozatában.



"Nemcsak hogy minden megállt, de évről évre romlik" - hangoztatta a tárcavezető.



Anélkül, hogy kitért volna a Krím elcsatolására és a kelet-ukrajnai beavatkozásra, felemlegette, hogy öt évvel korábban meglehetősen élénk volt a szövetség és Moszkva együttműködése, és hogy az orosz haderőnek képviselője is volt Brüsszelben.



"Ma partnereink, természetesen az Egyesült Államokkal együtt, egyre több megállapodásból lépnek ki. És a biztonsági tér egyre szűkül" - fogalmazott Sojgu.



Az orosz védelmi miniszter nehezményezte, hogy noha Moszkva továbbra is kész az együttműködésre a NATO-val, az erre vonatkozó javaslataira, beleértve a terror elleni összefogás szorgalmazását Szíriában, nem érkezik pozitív reagálás. Hangoztatta, hogy csak az orosz és a koalíciós légierő közötti konfliktusok elkerüléséről sikerült megállapodni.



Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden azt mondta a Londonban éppen csúcstalálkozót tartó NATO és Oroszország viszonyáról, hogy "2008 (az orosz-georgiai háború) után az együttműködés gyakorlatilag leépült, mert a szövetség inkorrekt módon, hogy azt ne mondjam, durván járt el Oroszországgal szemben, Oroszország érdekeinek teljes figyelmen kívül hagyásával az általunk javasolt partneri együttműködés tekintetében".



Ő is megerősítette, hogy Moszkva továbbra is kész a párbeszédre a NATO-val.



A londoni csúcson Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kijelentette, hogy a szövetség stratégiai kihívást lát Oroszországban.