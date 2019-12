Baleset

Eperjesi gázrobbanás: több eltűnt személyről továbbra sincs hír

Öt ember meghalt, harminckilenc megsérült, és legalább hat személy hollétéről továbbra sincs semmi hír - összegezte szombaton reggel a szlovák közrádió a pénteki eperjesi gázrobbanással kapcsolatos legfrissebb értesüléseket.



A kelet-szlovákiai Eperjesen (Presov) péntek délben rendkívül súlyos gázrobbanás történt egy 12 emeletes lakóház felső részében.



Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök, aki pénteken délután személyesen látogatott el a tragédia helyszínére, úgy nyilatkozott, hogy az áldozatok száma nagy valószínűséggel még nőni fog.



A robbanást követően a ház felső része lángokba borult, és rendőrségi szakértők szerint nem kizárt a lakótömb összeomlása sem. Az első vizsgálatok szerint a legfelső három emelet teljesen instabil, és nagyrészt leomlott a lépcsőház is. A tüzet csak a késő éjjeli órákban sikerült eloltania a helyszínen dolgozó több mint száz tűzoltónak és mentőnek. A mentési munkálatokba a szlovák hadsereg szakértői is bekapcsolódtak.



A ház lakói, több mint negyven család, az éjjelt ismerőseiknél, vagy a helyi iskolák kollégiumaiban töltötték. A szlovák elnöki hivatal közölte, hogy néhány család a Magas-Tátrában lévő államfői rezidenciában töltheti el a karácsonyi ünnepeket. Segítséget ígért a kormány és a helyi önkormányzat, amely külön bankszámlát hozott létre, ahová a pénzbeli támogatásokat lehet küldeni.



Szombaton kora reggel Eperjesen összeült a válságstáb, hogy meghatározza a további mentési feladatokat. A nap folyamán szakértők megvizsgálják a tömbház statikáját, amely alapul fog szolgálni a további lépésekhez. A tömbházzal szomszédos lakóházakban biztonsági okokból kikapcsolták a villanyt.



A robbanás oka továbbra is ismeretlen. Az anyagi károk felmérése folyamatban van.

Fire-fighters are continuing to put out flames in the wake of the gas explosion at 12-storey block of flats in #Presov, eastern #Slovakia.They evacuated 34 people and checked all flats up to the 8th floor. 5 people died ad 40 suffered injuries. pic.twitter.com/nxK1Spquy4 — Radio Slovakia Int. (@RSI_English) 2019. december 6.

A very sad Saint Nicholas day today for my hometown Presov in Slovakia. 72-flat house with 12 floors destroyed due to fire, several casualties, shockwave from explosion damaged nearby buildings. Any abroad help to the victims is appreciated. Town of Preso...https://t.co/lbabSZpIOL — CITYLUM Biodynamic Street Lighting (@citylum) 2019. december 6.