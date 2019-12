USA

Kirúgtak egy újságírót, mert hamis történetet közölt Trumpról

Azonnali hatállyal elbocsátották szombaton a Newsweek című amerikai hetilap portáljának egyik újságíróját, mert hamis történetet közölt Donald Trump amerikai elnökről. 2019.12.01 19:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jessica Kwong újságírónő - aki a Twitter-oldalán "Trump kormányzatáról és családjáról" tudósító politikai újságíróként mutatkozik be - még csütörtökön, a Hálaadás napján közölt tudósítást az elnökről.



"Hogyan tölti a Hálaadást Trump? Twitter-bejegyzéseket ír, golfozik és minden mást csinál" - írta az újságírónő.



Donald Trump a Hálaaadás ünnepét Afganisztánban, az ott szolgálatot teljesítő katonák körében töltötte. Igaz, előre be nem jelentett látogatás volt ez, de a Kwong írásának publikálásakor az amerikai sajtó már részletesen beszámolt az elnök afganisztáni vizitjéről.



A lap felelős szerkesztői kivizsgálták, hogyan is született a hamis történet, és korrigálták a cikket. Egyúttal közölték, hogy az elnökről és a kormányzatról a jövőben másik újságíró tudósít majd. Jessica Kwong szerződését megszüntették.



Donald Trump és fia, ifjabb Don Trump egyaránt a Twitteren reagált a történtekre. Az elnök azt írta: "Azt hittem, a Newsweek már nem is létezik". A fia pedig megjegyezte: "Hamis hírgyár hamis híreket fog gyártani".