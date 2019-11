Románia

Egy másik férfi is megerőszakolta a caracali rém egyik áldozatát

Őrizetbe vett a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) egy férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolta a caracali rém egyik áldozatát, Luiza Melencut a gyilkos házában.



Mint ismert, korábban a kettős gyilkossággal vádolt caracali autószerelő, Gheorghe Dincă beismerte, hogy a házában fogva tartott, többször megerőszakolt, majd megölt két lányt. A bűnvádi eljárást irányító ügyész, Giorgiana Hosu szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy ebben az ügyben őrizetbe vettek egy újabb gyanúsítottat - írja a Maszol.ro.



A DIICOT-nak bizonyítéka van arra, hogy a 46 éves férfi megerőszakolta a Gheorghe Dincă házában fogságban tartott Luiza Melencut – mondta el az ügyész. Tájékoztatása szerint a gyanúsított április 14-én felkereste az autószerelőt, és észrevette az udvaron leparkolt autóban a megkötözött lányt. Dincă akkor elmagyarázta neki, hogy Luiza Melencut "szexuális célokból” rabolta el.



A 46 éves férfi ekkor ahelyett, hogy a rendőrséghez fordult volna, arra kérte a caracali rémet: erőszakolhassa meg ő is a lányt. Ez meg is történt. A DIICOT ügyésze hangsúlyozta: az őrizetbe vett 46 éves férfi Gheorghe Dincă környezetéhez tartozik, de nem tekintik a cinkosának.



„Nagyon fontos megjegyezni, hogy elejét vegyük a spekulációknak, hogy ez a férfi nem szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, és nincs kapcsolat közte és a DIICOT által vizsgált szervezett bűnözői csoportok között. Nincs olyan jel vagy bizonyíték, amely igazolná, hogy bármilyen formában részt vett volna a Gheorghe Dincă által elkövetett bűncselekményekben" – mondta Hosu.



Gheorghe Dincă beismerte, hogy július 25-én megölte a 15 éves Alexandra Măceşanut, amikor rajtakapta, hogy telefonján a 112-es segélyhívószámot próbálta hívni, majd a háza udvarában lévő hordóban elégette a testét.



Dincă azt is állította, hogy meggyilkolta a 18 éves Luiza Melencut is, aki áprilisban tűnt el, és testének maradványait a Caracal közelében lévő erdő szélére dobta ki.



Az országos igazságügyi orvostani intézet (INML) által végzett DNS-elemzést követően megállapítást nyert, hogy a Gheorghe Dincă fémhordójából származó hamuban talált csontdarabok 99,93 százalékos valószínűséggel az Alexandra Măceşanuéi.



Az INML az erdő közelében talált csontdarabokat is kielemezte, de a szakembereknek nem sikerült megállapítaniuk, hogy kihez tartozik a DNS, ezért a DIICOT az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) segítségét kérte.



A caracali ügyet év végéig lezárják – mondta Giorgiana Hosu.