Színes

Bikinis férfiak leptek el egy orosz benzinkutat

hirdetés

A Szamarában található benzinkútnál arra gondoltak, ha sikerül csinos nőket odacsábítani, akkor tömegesen jönnek majd a férfiak is. Ezért nagyszabású akciót hirdettek: három órán keresztül ingyen tankolhatott mindenki, aki bikiniben érkezett.



Igen ám, csak azt nem kötötték ki a marketingesek, hogy csak nők mehetnek bikiniben ingyen benzinért, így kis idő alatt elárasztották a kutat a lengén öltözött férfiak. Néhányan még a bikinihez illő tűsarkú topánt is felvettek.



A baki ellenére olyan jól sikerült az akció, hogy egy ukrán kútnál meghirdették: a szamarai akció első évfordulóján náluk is ingyen kaphatják a benzint a bikiniben érkezők. Az ukrán kútnál már azt is kihangsúlyozták, hogy férfiakat is várnak.