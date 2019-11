Szlovákia

Kudarcba fulladtak a széleskörű szlovák ellenzéki koalíciót célzó tárgyalások

Véglegesen kudarcba fulladt csütörtökön szlovák ellenzéki pártoknak az a kezdeményezése, hogy egy széleskörű választási koalíciót hozzanak létre a február végére kitűzött szlovákiai parlamenti választásokra. 2019.11.21 20:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koalíció lehetőségéről tartott csütörtöki egyeztetésen, amely már a második volt ebben az összetételben, három politikai csoportosulás vett részt. Ezek a parlamentben lévő, klasszikus liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt, a parlamenten kívüli, egy illetve két éve alakult baloldali liberális Progresszív Szlovákia (PS) és az Együtt (Spolu) alkotta szövetség, valamint az előző államfő, Andrej Kiska jobb-liberális pártja az Emberekért (Za ludí).



Felmérések szerint a három politikai csoportosulás közül jelenleg a Progresszív Szlovákia - Együtt tandem rendelkezik a legnagyobb, tíz százalékot meghaladó támogatottsággal, de az Emberekért és az SaS támogatottsága is a parlamentbe való bejutást valószínűsíti.



A koalícióalakítás kudarcát a találkozón résztvevő pártok különbözőképpen magyarázták. Andrej Kiska - aki miután az egyeztetés zátonyra futott, bejelentette, hogy pártja önállóan indul - azt mondta, hogy eredetileg egy hatpárti koalíció kialakítását szerette volna, s egy négypárti koalíciónak nem látja értelmét. Kiska elképzelése az volt, hogy egy széleskörű koalíciót alkossanak a parlamenten kívüli Kereszténydemokrata Mozgalommal (KDH), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevet viselő jobb-közép formációval, amely a pozsonyi törvényhozás második legerősebb pártja, de jelenlegi támogatottsága felmérések szerint a bejutáshoz szükséges 5 százalék körül mozog.



Az OLaNO és a kereszténydemokraták, ideológiai különbségekre hivatkozva korábban már elutasították, hogy részt vegyenek egy széleskörű koalícióban a liberális pártokkal, s most is logikai képtelenségnek nevezték ezt az elképzelést.



A Richard Sulík, az SaS elnöke, aki egy három párti koalíciót is elképzelhetőnek tartott, a csütörtöki egyeztetés után ugyancsak bejelentette: pártja önállóan indul.



A Progresszív Szlovákia - Együtt tandem érdemben egyelőre nem kommentálta az egyeztetések kudarcát.