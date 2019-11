Ukrán válság

Vontatni kellett az Oroszország által visszaadott ukrán hadihajókat

Vontatva érkeznek az Odessza közeli dél-ukrajnai Ocsakiv város kikötőjébe az Oroszország által visszaadott ukrán hadihajók, miután az ukrán hadiflotta parancsnoka szerint az orosz fél "tönkretéve" adta át a tavaly novemberben a Kercsi-szoros közelében elfogott hajókat.



Ukrán hírügynökségi jelentések szerint szerda délutánig két hajó futott be a háromból, elsőként a Nyikopol nevű páncélos naszád, majd a Jani Kapu vontatóhajó, a Bergyanszk naszád viszont még nem érkezett meg.



A Dumszkaja odesszai hírportál jelentése szerint helyi lakosok a kikötőben gyülekezve várták a hajók érkezését. Egy helyi iskola diákjai és tanárai egy nagy ukrán nemzeti zászlót feszítettek ki a kikötőben. A tervek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hamarosan oda érezik.



Ihor Voroncsenko, az ukrán haditengerészet parancsnoka szerdán az egyik ukrán televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy a hadihajókat az orosz fél "szörnyű állapotban, teljesen tönkretéve" adta át. A hajók mozgásképtelenek, ezért vontatni kellett őket az ukrán partok felé. Szavai szerint "még a konnektorokat és a WC-kagylókat is kiszedték az oroszok" a hajókból.



A három ukrán hajó átadását a felek még hétfőn kezdték meg semleges vizeken, Odesszától mintegy 300 tengeri mérföldre, s azóta voltak úton az ukrán kikötő felé.



2018. november 25-én a Fekete-tengeren, a Kercsi-szoros közelében - az Oroszország által Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félsziget partjaitól 13-14 tengeri mérföldre - az orosz parti őrség tüzet nyitott három ukrán hadihajóra, majd elfoglalta azokat, 24 főnyi legénységük ellen tiltott határátlépés címén eljárást indított, és bebörtönözte őket. Kijev az incidenst fegyveres agressziónak minősítette. A nyugati országok zöme agresszióval és a nemzetközi jog megsértésével vádolta Oroszországot, és követelte az ukrán haditengerészek szabadon bocsátását, akiket Moszkva az idén szeptember 7-én lebonyolított ukrán-orosz fogolycsere keretében engedett vissza Ukrajnába azzal, hogy ellenük a jogi eljárást tovább folytatja.



Az ENSZ tengerjogi egyezményével összhangban megalakított állandó bíróság május 25-én hozott határozatában kimondta, hogy Oroszországnak haladéktalanul szabadon kell bocsátania a 24 ukrán haditengerészt, és vissza kell szolgáltatnia Ukrajnának a lefoglalt három hadihajót.