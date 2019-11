Brit választások

Vizsgálja a Scotland Yard, hogy kaptak-e állásajánlatokat a Brexit Párt jelöltjei visszalépésük fejében

A Scotland Yard szombati közleményében megerősítette, hogy bejelentéseket kapott választási csalás és a decemberi választáshoz kötődő szabálytalanságok gyanújáról, és szakosított ügyosztálya vizsgálatot kezdett. 2019.11.16 14:49 MTI

Vizsgálatot indított a Scotland Yard azoknak a bejelentéseknek az ügyében, amelyek szerint a legradikálisabb EU-ellenes brit erő, a Brexit Párt képviselőjelöltjei állásajánlatokat és felsőházi tagságra szóló ígéreteket kaptak a kormányzó Konzervatív Párttól annak fejében, hogy ne induljanak a december 12-ére meghirdetett előrehozott parlamenti választáson.



Nigel Farage, a Brexit Párt vezetője a hét elején jelentette be, hogy pártja nem állít önálló jelölteket a jövő havi választáson abban a 317 választókerületben, amelyben a Konzervatív Párt a 2017-ben tartott előző választáson győzött.



A Brexit Párt indul viszont a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt által 2017-ben elnyert összes választókerületben.



A Konzervatív Párt nem titkoltan igyekszik rábírni Farage-t arra, hogy a Brexit Párt a Labour által 2017-ben kis többséggel elnyert - vagyis a konzervatívok által könnyebben visszaszerezhető - választókerületekben is lépjen vissza.



Nigel Farage a Twitter portálon e héten közzétett videoüzenetében közölte, hogy ennek érdekében neki személyesen nemesi címmel járó tagságot ígértek a brit parlament felső kamarájában, a Lordok Házában, és amikor ő ezt visszautasította, a Brexit Párt más vezető tisztségviselőit keresték meg hasonló ajánlatokkal, amelyek között kormányzati állások is szerepeltek.



Ann Widdecombe volt konzervatív párti kabinettag, aki jelenleg Farage helyettesének számít a Brexit Pártban és a párt egyik képviselőjelöltje, közölte: "eskü alatt" is kész tanúsítani, hogy szerepet ajánlottak neki a brit EU-tagság megszűnéséről folyó tárgyalások következő szakaszában.



Boris Johnson miniszterelnök a BBC-nek nyilatkozva mindezt képtelenségnek nevezte és határozottan tagadta.



Lord Charles Falconer volt munkáspárti igazságügyi miniszter és lordkancellár azonban - aki ez utóbbi minőségében egykor az angol-walesi bírói kar vezetője volt - szombaton levelet intézett a Scotland Yard főparancsnokához, Cressida Dickhez és Max Hillhez, az angol-walesi ügyészi hivatal igazgatójához az ügy sürgős kivizsgálását kérve.



Lord Falconer szerint a Brexit Párt vezető tisztviselői részéről elhangzott állítások súlyos kérdéseket vetnek fel a decemberi parlamenti választások integritásával kapcsolatban, és felmerül a kérdés, hogy a Konzervatív Párt kampányközpontja, illetve a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal egyes illetékesei nem sértették-e meg a népképviseleti választásokról szóló törvényt.



A volt magas rangú munkáspárti kabinettag kivételesen súlyosnak minősítette a Brexit Párt állításait, amelyek levele szerint teljes körű vizsgálatot indokolnak az ügyészség és a Scotland Yard részéről.



A közlemény szerint ugyanakkor a rendőrség egyéni képviselőjelölteket érintő konkrét ügyekhez nem fűz külön kommentárt.