'Csak' 100-zal lehet

Környezetvédelmi okokból csökkenti a megengedett legnagyobb sebességet Hollandia

A holland kormányt májusban bírósági határozat kényszerítette építési munkák ezreinek leállítására, vagy szüneteltetésére, mivel az ország évek óta túllépi az Európai Unió nitrogén-kibocsátási határértékeit.



A döntést az indokolta, hogy a levegőben található nitrogén oxidok (NOx) formájában elsősorban az autókból, teherautókból és az építőiparban használt nehéz dízelüzemű haszongépjárművekből származik.



Mark Rutte miniszterelnök nyilatkozata szerint a sebességkorlátozás "pocsék lépés", amely senkinek sem tetszik, de ez járul hozzá a legjobban a célok eléréséhez. Biztosítani kell ugyanakkor, hogy Hollandia "ne zárjon be", és meg kell akadályozni a munkahelyek elvesztését is - mondta.



Bejelentette továbbá, hogy az elkövetkező hónapokban további intézkedéseket tesznek az Európai Unió kibocsátási határértékeinek teljesítése érdekében.



Felmérések szerint Hollandiában az építőipari termelés 2021-re várhatóan mintegy 8 százalékkal esik vissza, ami közel 40 ezer munkahelyet veszélyeztet.



A szerdai sürgősségi intézkedések magukban foglalják az állati takarmányok fehérjemennyiségének változásait is, amelyek elősegítik az nitrogéntartalmú ammónia csökkentését az állatok vizeletében. A talajban vagy a talajvízben található, általában nitrátok formájában előforduló nitrogén ugyanis a mezőgazdasági műtrágyákból, vagy szennyvízből származik.



Mezőgazdasági termelők az elmúlt hónapokban többször tartottak tiltakozásokat attól tartva, hogy a kilátásba helyezett korrekciós intézkedések súlyos következményeivel kell számolniuk. Hollandiában az egy főre eső nitrogén-kibocsátás az EU átlagértékének négyszerese, ennek becslések szerint 61 százaléka származik a mezőgazdaságból.