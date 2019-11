Migráció

A kétoldalú migrációs megállapodás módosítását kérte Líbiától az olasz kormány

A Conte-kormány az utolsó pillanatban jelentette be, hogy mégsem akarja feltételek nélkül megújítani a három évvel ezelőtt aláírt megállapodást, hanem ennek újratárgyalását kéri a líbiai hatóságoktól.



A balközép Gentiloni-kormány 2017 februárjában kötött megállapodást a nemzetközileg elismert, Tripoliban székelő líbiai egységkormánnyal a Földközi-tengeren keresztül Európába irányuló migrációs hullám feltartóztatásának céljából. A megállapodást különböző líbiai milíciákkal kötött számos informális alku kísérte. Az egyezménnyel az olasz fél három évre mintegy egymilliárd eurós finanszírozásra kötelezte el magát, hogy biztosítsa a líbiai partok és Olaszország déli határainak minél hatékonyabb ellenőrzését.



A jövő februárban lejáró megállapodás automatikusan megújult volna, ha egyik fél sem jelzi módosítási szándékát a november másodiki határidőig.



Korábban segélyszervezetek felszólították az olasz kormányt, hogy állítsa le az együttműködést az észak-afrikai országgal az ott tartózkodó migránsok nehéz helyzetére tekintettel. Líbia az egyik fő gyűjtőpontja az afrikai és más arab országokból Európába igyekvő migránsoknak, akiket embercsempészek hajókon igyekeznek eljuttatni Olaszország közeli partjaira, de jelentős részüket begyűjti és visszatoloncolja az Európai Unió által is támogatott líbiai parti őrség.



Menekültek ezreit tartják fogva a líbiai kormány által létesített központokban, ahol jogvédő csoportok szerint embertelen körülmények uralkodnak. Az olasz baloldal több politikusa is a megállapodás felmondását vagy felülvizsgálását szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy a 2017-ben titkosított dokumentumot az akkori olasz parlament sem szavazta meg. Olasz sajtóértesülések szerint a megállapodást 2017-ben Marco Minniti akkori belügyminiszter az egyik legismertebb líbiai embercsempészvezérrel egyeztette. Utóbbi azóta a líbiai parti őrség parancsnoka lett.



A római kormány a megállapodás felmondásával migránsáradatot kockáztat, ezért inkább a megállapodás módosításának kezdeményezése mellett döntött.



Változtatásként Róma a líbiai migránstáborok bezárását javasolja, és ezeket a nemzetközi és európai uniós szervezetek fenntartotta regisztrációs központokkal helyettesítené. Itt történne a menedékkérelemre jogosultak azonosítása, akik - az olasz elképzelése szerint - humanitárius folyosókon jutnának tovább Európába. A többieket pedig hazájukba segítenék visszatérni. Az olasz kormány erre a Frontex forrásait és az EU kooperációs forrásait használná fel.



A segélyszervezetek szerint szégyen, hogy az olasz kormány "humanitárius sminkeléssel" megújítaná a megállapodást. A líbiai kormány a maga részéről már jelezte, hogy nem kívánja módosítani a megállapodást.