400 kiló metamfetamint találtak chiliszószos üvegekben Ausztráliában

Ausztráliában 400 kilogramm metamfetamint foglaltak le több száz chiliszószos üvegekbe rejtve, a hatóságok az üggyel kapcsolatban négy gyanúsítottat őrizetbe vettek Sydneyben - közölte Új-Dél-Wales állam rendőrsége csütörtökön.



A drog értéke meghaladja a 300 millió dollárt (90 milliárd forint). Az ausztrál határrendészet a kábítószert összesen 768 chili szószosüvegben találta az Egyesült Államokból október 15-én légi úton érkezett egyik szállítmányban Sydneyben.



A 2019 elején elvégzett vizsgálatok szerint az ausztrálok mintegy 9,3 milliárd dollárt költenek évente illegális drogokra. A legtöbbet fogyasztott - becslések szerint 9,6 tonnával - a metamfetamin.



Az ausztrál hatóságok valóságos "kábítószer-járványról" beszélnek "csillapíthatatlan kereslettel" az illegális szerek iránt, ami egyre újabb módszerek kiagyalására sarkallja a kábítószercsempészeket, hogy miként hozzák be észrevétlenül a drogot az országba.



Áprilisban a hatóságok fél tonna metamfetamint találtak egy Szingapúrból származó hűtőszekrény-szállítmányban.



Júniusban a rendőrség újabb 1,6 tonnát talált hangszórókba rejtve egy Bangkokból érkezett szállítmányban.



Augusztusban pedig 755 kilogramm metamfetamint foglaltak le, amely nyers marhabőrök közé volt rejtve egy Mexikóból érkezett konténerben.

