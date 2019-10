Orvostudomány

Egy 67 éves asszony vált Kína legidősebb kismamájává

hirdetés

Egy 67 éves asszony vált Kína legidősebb kismamájává, miután a kelet-kínai Santung tartományban életet adott újszülöttjének - jelentette a Guancha.cn kínai hírportál hétfőn.



Az asszony a 3,7 millió lakosú Caocsuang város kórházában október 25-én császármetszéssel hozott világra egy lánygyermeket, aki a szülők szerint természetes úton fogant.



Az idős szülők a gyermeknek a Tience nevet adták, melynek jelentése "az ég adománya".



A gyermek ugyan koraszülöttként, csupán 2560 grammos testsúllyal jött világra, de a kórház orvosai szerint teljesen egészséges és rendben fejlődik. Az anya állapota szintén stabil, a műtét után két nappal már felkelhetett az ágyból.



A 68 éves apa a hírportálnak elmondta: miután megtudták, hogy a felesége terhes, sokáig gondolkoztak, hogy vállalják-e a gyermeket, mert aggódtak, hogy egészséges lesz-e. Hozzátette: felesége állapota miatt is kétségeik voltak, az asszonynak ugyanis korábban volt már egy agyi infarktusa, ráadásul magas vérnyomással, ízületi gyulladással és cukorbetegséggel is küzd.



A terhességet ráadásul akkor fedezték fel, amikor az asszony áprilisban változó kori tünetekkel ment orvoshoz. Meglepetésére azonban kiderült, a tüneteit az okozta, hogy már a terhessége harmadik hónapjában járt. Orvosa ekkor az asszony saját egészségének megőrzése érdekében a terhesség megszakítását javasolta, ám amikor kiderült, hogy a magzat egészséges, a házaspár úgy határozott, hogy vállalja a kockázatot.



A több mint negyven éve együtt élő házaspárnak egyébként már van egy felnőtt fia és lánya, és van egy 15 éves unokájuk is.



Ha állításuk, miszerint az újszülött természetes úton fogant, bizonyítást nyer, az asszony a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhet. A jelenlegi rekordot ugyanis egy brit asszony tartja, aki 1997-ben, 59 évesen adott életet természetes úton fogant gyermekének. Mesterséges megtermékenyítésnek köszönhetően pedig egy spanyol asszony szintén 67 évesen hozta világra gyermekét 2006-ban.