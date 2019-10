Harcok

Török offenzíva - Kurd tüntetők megtámadtak egy török kávézót Németországban

Megtámadtak egy török kávézót kurd tüntetők a németországi Hernében, az incidensben öten megsérültek - jelentették kedden német hírportálok.



Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi városban Törökország szíriai offenzívája ellen szerveztek demonstrációt, amelyen több százan vettek részt. A bejelentett megmozduláson a kurd nemzetiségű tüntetőket egy közeli török kávézóból provokálni kezdték, mire többen rárontottak az üzlethelyiségre, kárt okoztak a berendezésben és megsebesítettek egy embert. Egy élelmiszerboltot is megtámadtak, amelyet a rendőrség adatai szerint ugyancsak provokáció előzött meg. Ott egy nő és egy férfi sérült meg, kórházba szállították őket.



A hétfő este kirobbant erőszakot rendőrök fékezték meg, az összecsapásban két rendőr is könnyebb sérüléseket szenvedett.



Németországban nagyjából 1-1,2 millió kurd él, ők alkotják a második legnagyobb nemzetiségi csoportot a 83 milliós országban. Az első helyen a nagyjából 3 milliós török közösség áll. Hazai ellentéteik német földön is gyakran mutatkoznak meg erőszakos formában.



A török hadsereg és helyi szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) nevű ellenzéki fegyveres csoport október 9-én indított támadást a kurdok ellen Északkelet-Szíriában, Ankara állítása szerint a terrorveszély elhárítása érdekében. A török hadsereg elől sok ezer kurd menekült el.