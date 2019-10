Románia

Anyamedve marcangolt szét egy férfit Maros megyében

A hétvégi medvetámadás 61 éves áldozata a közeli Nyárádmagyarós jegyzője volt, aki évek óta járt hétvégenként ugyanarra a helyre horgászni. 2019.10.14 20:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Medvetámadás áldozatául esett egy horgász a Maros megyei Vámosudvarhelyen - közölte hétfőn a Székelyhon.ro portál.



A szombat este történt tragédiáról Bartos Csaba, Vámosudvarhely községközpontjának, Kóródszentmártonnak az alpolgármestere nyilatkozott a portálnak. Elmondta: vélhetően a környéken többször látott egyik kétbocsos anyamedve támadt a horgászra, aki a település szélétől mintegy hatszáz méterre horgászott a Kis-Küküllőben. Bartos Csaba hozzátette: október elején riasztották már egyszer a csendőrséget, amikor a faluba is bemerészkedett a medve. A vadállatot szinte napi rendszerességgel látják a környező dombokon legeltető pásztorok, akik villanypásztorral és nagy testű kutyákkal óvják a kecskéiket.



A kóródszentmártoni polgármesteri hivatal vasárnap és hétfőn is figyelmeztette a környező falvak lakóit a medveveszélyre, és arra kérte az embereket, hogy semmiképp se menjenek egyedül a határba.



A hétvégi medvetámadás 61 éves áldozata a közeli Nyárádmagyarós jegyzője volt, aki évek óta járt hétvégenként ugyanarra a helyre horgászni. A Zi-de-zi.ro Maros megyei hírportál szerint a nagyvad teljesen összemarcangolta az áldozat arcát, és letépte az egyik karját. A hatóságokat az áldozat családja riasztotta, miután azt tapasztalták, hogy a férfi nem válaszol a telefonhívásaikra.



Romániában túlszaporodott a medveállomány azt követően, hogy 2016-ban a Ciolos-kormány a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a környezetvédelmi minisztérium évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt. A környezetvédelmi tárca megrendelésére 2019 tavaszán készített állománybecslés szerint az országban 6450 és 7200 közötti a vadon élő medvék száma. A medvepopuláció megőrzésére vonatkozó, tavaly kibocsátott akcióterv szerint a nagyragadozók 69 ezer négyzetkilométeres romániai élőhelyén ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból az optimális egyedszám 4000 lenne.