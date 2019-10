Török offenzíva

Törökország semmi estere sem állítja le a szíriai hadműveletet

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn megerősítette, hogy országa a nemzetközi közösség újabb felszólításai ellenére sem állítja le a múlt szerdán indított észak-szíriai hadműveletet, amelyet elsősorban az általa terrorszervezetnek és nemzetbiztonsági fenyegetésnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellen folytat.



A török államfő, aki hivatalos látogatáson Azerbajdzsánban tartózkodik, egy nyilvános bakui beszédében leszögezte: Törökország eltökélt abban, hogy végigcsinálja az offenzívát. "Amit elkezdtünk, azt végig is visszük" - fogalmazott, hozzátéve, hogy Ankara nem áll el a katonai beavatkozástól, "bárki bármit is mond".



Az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei hétfői luxembourgi tanácsülésükön arra szólították fel Törökországot, hogy azonnali hatállyal hagyjon fel az egyoldalú katonai offenzívájával, és vonja vissza haderőit országa területére. A tagállamok hangsúlyozták: a török katonai akció veszélyezteti a régió stabilitását és biztonságát, megnehezíti az ENSZ által támogatott szíriai békefolyamat sikerét, valamint akadályozza a humanitárius segítségnyújtást, további szenvedést okozva ezzel a civil lakosságnak. Egyúttal közölték: az EU azon tagállamok döntésére hívja fel a figyelmet, amelyek a Törökországba irányuló fegyverkivitel leállítása mellett döntöttek. A fegyverkivitellel összefüggésben a tagállamok el fogják kötelezni magukat egy közös álláspont mellett - jelezték.



Erre reagálva Erdogan azt mondta: ahogy Törökország, úgy az Európai Unió csaknem összes országa is tagja a NATO-nak. "Mégis, mióta védenek egy terrorszervezetet egy NATO-taggal szemben, vagy csak én nem tudok róla, hogy ez a terrorszervezet is NATO-tag lett?" - vonta kérdőre az EU-t a török elnök.



Az Arab Liga szombati rendkívüli ülésén ugyancsak a szíriai beavatkozás befejezésére és a török katonák kivonására szólította fel Ankarát.



Ankara és a törökbarát SNA ellenzéki fegyveres csoport október 9-én indította meg a Béke Forrása fedőnevű offenzívát Északkelet-Szíriában az YPG, valamint az Iszlám Állam (IÁ) dzsihadista terrorszervezet ellen. Törökország vállalta ugyanis, hogy átveszi a kurd fegyveres csoporttól a térségben raboskodó IÁ-tagok felügyeletét azon a területen, amelyet majd az ellenőrzése alá von. Az offenzíva deklarált célja az, hogy elhárítsa a Törökország déli határát Ankara szerint fenyegető terrorveszélyt és egy biztonsági övezetet létrehozva szavatolja a Törökországban tartózkodó szíriai menekültek hazatérését. A térségből a török katonai műveletek megindulása előtt kivonultak az amerikai csapatok, megnyitva az utat a török offenzíva előtt.

Eközben Hulusi Akar török védelmi miniszter hétfőn újságíróknak azt nyilatkozta: a török hadsereg ellenőrzése alá vont, határ menti Tell-Abjadban az YPG előzőleg kiürített egy olyan börtönt, ahol dzsihadistákat tartották fogva. Akar kijelentette: az YPG milicistái elhurcolták a dzsihadistákat. A török televíziók később fényképeket és videofelvételeket is közzétettek arról, ahogy a török katonák végigjárják a börtön üres folyosóit.



Donald Trump amerikai elnök hétfői Twitter üzeneteiben azt állította, hogy az északkelet-szíriai kurd erők szándékosan hagyhatják futni az Iszlám Állam terrorszervezet korábban foglyul ejtett harcosait, hogy így csalogassák vissza az amerikai csapatokat a térségbe. "A kurdok néhányukat szabadon engedhették, hogy mi közbe avatkozzunk" - írta az amerikai elnök a mikroblogján.



Az YPG vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd-arab ernyőszervezet vasárnap azt közölte, hogy a török hadsereg ágyúzása következtében csaknem 800-an szöktek meg abból az észak-szíriai Ajn Íszában lévő táborból, ahol az Iszlám Állam terrorszervezet családtagjait őrzik.



Ajn Ísza mintegy 30 kilométerre délre fekszik Tell-Abjadtól.